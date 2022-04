3,8 Milliarden Dollar für die globale Corona-Impfkampagne Covax

Foto: SIA KAMBOU/AFP via Getty Images

Covax-Lieferung. Foto: SIA KAMBOU/AFP via Getty Images

Bei der von Deutschland ausgerichteten Geberkonferenz erhält die globale Corona-Impfkampagne Covax die angestrebte Milliardensumme an Finanzzusagen. Die Regierungen hätten Zahlungen in einer Gesamthöhe von 3,8 Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro) zugesagt, verkündete Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag zum Abschluss der virtuellen Konferenz.

Die Entwicklungsbanken, darunter die Weltbank und die Europäische Investitionsbank (EIB), stellten eine weitere Milliarde Dollar für den Erwerb von Corona-Impfdosen über Covax bereit, führte Schulze aus.

Die Impfkampagne Covax war im Juni 2020 beim Globalen Impfgipfel auf den Weg gebracht worden. Geleitet wird sie gemeinsam von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Impfallianz Gavi und dem Bündnis Cepi zur Impfstoffforschung. Bislang wurden über Covax 1,4 Milliarden Corona-Impfdosen in 145 Länder geliefert. Damit blieb die Initiative deutlich hinter ihrem Ziel zurück, bereits bis Ende 2021 zwei Milliarden Impfdosen zu verteilen.

Deutschland richtete die Covax-Geberkonferenz zusammen mit Indonesien und dem Senegal aus. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warb für einen globalen Ansatz in der Corona-Politik und hob hervor, dass Deutschland dieses Jahr 660 Millionen Euro allein für Covax bereitstelle. (afp/dl)