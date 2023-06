465 Mysterien erwarten die Besucher von Elefsína in Griechenland

Ein griechisches Venedig ist sie nicht, die dritte Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2023. Elefsína ist eine griechische Hafenstadt – anders gesagt, eine Stadt voller Industrieruinen. Doch hier bietet die Kultur die Lösung für die Probleme unserer Zeit.

Es mag überraschen, dass die griechische Hafenstadt Elefsína mit ihren bröckelnden Gebäuden und der dominanten Präsenz alter Industriekomplexe im Wettbewerb um den Titel der Kulturhauptstadt Europas stand. Sogar mit Erfolg. In diesem Jahr ist Elefsína neben Veszprém in Ungarn und Timisoara in Rumänien die dritte Kulturhauptstadt Europas.

Die nur 40 Autominuten von Athen entfernte Hafenstadt mit ihren knapp 29.900 Einwohnern ist eine der ältesten Städte Griechenlands. Sie liegt direkt gegenüber der Insel Salamina, an der Straße zwischen Athen und der Halbinsel Peloponnes. Ihre Geschichte reicht mehr als 2.000 Jahre vor Christus zurück. Sie ist auch eine der fünf heiligen Städte des Landes (neben Athen, Olympia, Delphi und der Insel Delos bei Mykonos) und der Geburtsort des großen tragischen Dichters Aischylos.

Als Hochburg der antiken griechischen Kultur wurde sie jedoch um 1900 mit der Ankunft der Eisenbahn zu einem Industriezentrum und bald zu einem Knotenpunkt für Arbeiter und Migranten. Dieser Ort, wie die Griechen sagen, schenkt seine Schönheit nicht jedem. Um ihn zu sehen, reicht es nicht aus, ihn mit den Augen zu betrachten, man muss ihn auch mit der Seele spüren, erklärt Michail Marmarinos, Kulturprojektmanager gegenüber „Deutsche Welle“.

Augenscheinlich könnte man Elefsína tatsächlich am ehesten mit dem Anblick eines Industriefriedhofs vergleichen, der das Küstenpanorama stört. Und doch findet man hier uralte Ruinen und eine kleine Gemeinde mit kulturellen Bestrebungen, die die Arbeiterbevölkerung fasziniert haben. Hier findet auch die Aischylia statt, die sich seit ihrer Gründung 1975 zu einem der wichtigsten Theaterfestivals Griechenlands entwickelt hat.

Die Stadt des Mysteriums von Leben und Tod

Um sich dieser besonderen Stadt im Herzen zu nähern, sollte man zunächst ihre Vergangenheit und ihre Botschaft verstehen. Diese Stadt war das Zentrum eines der berühmtesten Kulte des antiken Griechenlands, der Eleusinischen Mysterien. Während der Mysterien konnten die Eingeweihten die Geheimnisse des Lebens und des Todes erfahren.

Grundlage dafür ist eine uralte Geschichte über Demeter, die Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit, und ihre Tochter Persephone. Die Legende besagt, dass das schöne Mädchen das Herz von Hades, dem Herr der Unterwelt, so sehr eroberte, dass er sie entführte und in das Reich der Toten mitnahm. Darüber geriet Göttin Demeter in Rage, verließ den Wohnsitz der Götter, den Olymp, und eilte nach Elefsína. Dort suchte sie nach ihrer verschwundenen Tochter und zog sich in einen Tempel zurück, den der König ihr zu Ehren erbaut hatte. Der Kummer der Göttin war so groß, dass das Land aufhörte zu blühen und die Menschen langsam verhungerten.

Zeus konnte die Situation nicht länger dulden und musste eingreifen. Schließlich wurde eine Kompromisslösung gefunden: Das wunderschöne Mädchen verbrachte daraufhin die Hälfte des Jahres mit ihrem Mann in der Unterwelt und die andere Hälfte mit ihrer Mutter auf der Erde. Die Geschichte ist in der Mythologie auch zu einem Symbol für den Kreislauf von Leben und Tod geworden.

Die wahre Mystik war das Geheimnis der Eingeweihten

Der Kern der eleusinischen Mysterien war der Mythos von Persephones Entführung. In dieser mystischen Tradition geht es darum, diese uralte Geschichte für sich selbst zu erleben und sich von der Angst vor Leben und Tod zu befreien. Das alles wurde verwirklicht, indem die Eingeweihten, die sogenannten Mysten, durch eine Pilgerreise und eine Reihe besonderer Rituale gereinigt wurden. Anschließend erlangten sie Wissen über das Geheimnis von Leben und Tod.

Jedes Jahr, wenn es auf den September zuging, begaben sich Tausende Menschen auf die neuntägige Pilgerreise von Athen nach Elefsína. Die Reise war körperlich und geistig anstrengend. Die Pilger erreichten die Stadt und das weite Meer, indem sie fasteten und mystische Orte auf dem Weg besuchten. Obwohl viele Menschen daran teilnahmen, gelang nur einigen wenigen die Einweihung im Tempel von Elefsína. Eine Bedingung war absolute Geheimhaltung der Rituale, damit die Details nicht an die Öffentlichkeit gelangten. Unter den Teilnehmern waren wahrscheinlich auch einflussreiche Persönlichkeiten wie Sokrates, Platon, Aristoteles, Sophokles und Cicero.

In Elefsína wurde zwischen den Großen und den Kleinen Mysterien unterschieden. So wurden sie zu der Zeit von Persephones Rückkehr in die irdische Welt (Februar/März) und ihrem Abstieg in die Unterwelt (August/September) gehalten. Die große Pilgerfahrt fand während der September-Mysterien statt. Man nimmt an, dass die Mysterien sogar seit mykenischer Zeit, etwa ab 1500 v. Chr., gefeiert wurden, bis sie 392 n. Chr. vom christlichen Kaiser Theodosius verboten wurden.

Die Dualität von Elefsina in der Neuzeit

Die antike Stadt Elefsína liegt praktisch unter der modernen Stadt. Jedes Mal, wenn Bauarbeiter auf einer neuen Baustelle ans Werk gehen, werden neue Funde ausgegraben, schreibt Yiouli Eptakili, der die Gegend auf „greece-is.com“ vorstellt.

Es geht jedoch nicht nur um Vergangenheit und Gegenwart oder das Mysterium von Leben und Tod. Auch in der Entwicklung der Stadt spiegelt sich eine gewisse Dualität wider. Mit der Ankunft der Eisenbahn kam Industrie in das ruhige Städtchen. Und sie kam in vollem Schwung. Nach Angaben von Eptakili produzierte Elefsina in den 1960er-Jahren allein 40 Prozent der gesamten Industrieproduktion des Landes. Züge verkehrten häufig und praktisch alles wurde in der kleinen Hafenstadt produziert. Es gab Seifenfabriken, Alkoholbrennereien, Farbenfabriken, Stahl- und Zementwerke und vieles mehr.

Man konnte die Wäsche nicht draußen lüften. Ruß und Staub fielen herunter. Das Leben war unerträglich“, erinnert sich ein älterer Mann.

Auch die Bevölkerung wurde sehr bunt. Die Hafenstadt, die für ihre Gastfreundschaft bekannt ist, hat viele Flüchtlinge aufgenommen (und nimmt sie auch weiterhin auf). Im Laufe mehrerer Einwanderungswellen wuchs ihre Bevölkerung um ein Vielfaches. Asiatische Flüchtlinge und viele Griechen kamen in den Jahren nach den Kriegen, um in den Fabriken Arbeit zu finden.

Auch wenn die meisten Fabriken längst geschlossen sind, ist die Einwohnerschaft von Arbeitern geprägt. Gleichzeitig blieben hier viele entscheidende Elemente der griechischen Kultur erhalten. Eines der abgerissenen Fabrikgelände beherbergt etwa ein wunderbares griechisches Theater, in dem jedes Jahr die wichtigsten Theaterfestivals in Griechenland stattfinden.

In der kleinen Stadt gibt es in der Tat überall Künstler. Vor ein paar Jahren hat ein Maler angefangen, den Bahnhof mit Topfpflanzen zu bepflanzen. Einheimische gaben Pflanzen mit Freude hinzu – dafür hat der Künstler ihre Vorgärten bemalt.

Vom Industriefriedhof zur Kulturhauptstadt

Heute erinnert die Hafenstadt an ein Gräberfeld aus verlassenen Fabriken, stillgelegten Schiffen – und überall architektonische Überbleibsel der alten Kultur.

Daher scheint die Frage nötig: Wie kam es in so einem Umfeld zu der Idee, sich um den Titel der Kulturhauptstadt zu bewerben?

Konstantinos Kalesis sorgte für die Bewerbung. Gegenüber einem griechischen Portal sagte er einmal, dass ihr Projekt erfolgreich sein könnte, weil sie das Thema richtig verstanden hätten. Elefsína könnte ein neuer Weg für die Entwicklung der Menschheit sein. Laut Kalesis „hat die Menschheit zwei große Übergänge erlebt: die landwirtschaftliche Revolution und die Industrielle Revolution“. Die Projektverantwortlichen meinen, dass die Menschheit heute vor der Herausforderung stehe, „ein neues Modell für eine nachhaltige Entwicklung zu finden“.

Daher sei ihre Nachricht an die Welt eindeutig. Kalesis:

Wir präsentieren eine Stadt, die trotz aller ihrer Probleme immer noch in die Kultur investiert.“

Bürgermeister Giorgos Tsoukalas erklärte diesen scheinbaren Widerspruch mit den Worten: „Wir wollen, dass die Menschen, die sehr hart arbeiten und es sich nicht leisten können, oft nach Athen zu reisen, in ihrer Freizeit die Lebensqualität genießen können.“

Für sie sei das Ziel dieses Projekts nicht explizit die Entwicklung des Tourismus. In einer Umgebung, in der fast nur Arbeiter leben, hielten sie es für besonders wichtig, die Kultur zu fördern. „Es geht darum, wie wir das Gefühl für Kultur in alle Lebensbereiche einbringen können, um die Stadt selbst und ihre Bewohner zu verändern“, erklärt Tsoukalas.

Im Jahr 2023 steht die Mystik im Mittelpunkt der Programme

Im Rahmen des Projekts Kulturhauptstadt finden in der Hafenstadt eine Reihe Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten statt. Touristische Highlights sind die archäologischen Ausgrabungen des Demeter-Heiligtums. Auch die alte Ölmühle aus dem Jahr 1875 mit ihrem Freilichttheater mit 2.000 Plätzen, der historische Bahnhof aus dem Jahr 1884 und das Rathaus aus dem Jahr 1928 werden derzeit erneuert.

Die Eröffnungsfeier am 4. Februar 2023 wurde von der Geschichte und Mythologie der Stadt inspiriert. Alle Aktivitäten des Jahres werden durch die Mystik geprägt sein – unter dem Veranstaltungsmotto „Mysterien des Übergangs“.

Direktor Michail Marmarinos hat mehr als 300 Künstler aus 30 Ländern eingeladen, die Geschichte von Elefsína an 30 Orten in der Stadt nachzustellen. Insgesamt werden in diesem Jahr 465 „Mysterien“ präsentiert. Konzerte, Tanzaufführungen, Straßenperformances, Filme und Ausstellungen sind Teil des Konzepts. Sie veranschaulichen den Wandel der Stadt im Laufe der Jahrhunderte.

Der Ort ist bereit, seine Geschichte, Gesichter und einzigartige Schönheit zu offenbaren. Einheimische erhoffen sich eine neue, klassisch inspirierte Welt. So könnte der Name des Ortes auch gedeutet werden: „Elefsína stammt vom griechischen Wort ‚Elefsis‘, was ‚Ankunft‘ bedeutet“. So zumindest erzählt es Hara Efthymiopoulou, die tagsüber in einem Kiosk arbeitet und sich nachts in eine Malerin verwandelt.