Abgeschafft: Maskenpflicht bei EU-Flügen und 3G-Nachweis in Österreich

Ab Montag erwartet die Fluggäste in der EU weitere Lockerungen. Laut Beschluss der EU-Behörden kann man im Flugzeug wieder ohne Maske reisen. In Österreich entfallen alle Corona-Einreiserestriktionen.

Im europäischen Reiseverkehr entfallen am Montag weitere Corona-Restriktionen. Gemäß einem Beschluss der EU-Behörden muss das Tragen einer Maske im Flugzeug und in Flughäfen dann keine Pflicht mehr sein, wird aber weiter empfohlen.

Deutschland will laut Bundesgesundheitsministerium die Maskenpflicht vorerst jedoch auf allen Flügen beibehalten, die in Deutschland starten oder landen.

In Österreich entfallen am Montag alle Corona-bedingten Einreiserestriktionen. Zur Freude der wichtigen Tourismusbranche in der Alpenrepublik ist dann ein 3G-Nachweis über eine Corona-Impfung, eine überstandene Covid-19-Erkrankung oder einen negativen Corona-Test für die Einreise nicht mehr notwendig.

Sollte eine neue Virusvariante auftauchen, können nach Angaben der Regierung in Wien aber rasch wieder Test-, Registrierungs- und Quarantänepflichten für bestimmte Länder verhängt werden. (afp/mf)