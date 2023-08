Algerien lehnt Intervention im Niger ab

Eine Frau mit dem Bild des gestürzten nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum, 63, der mit seiner Familie seit dem 26. Juli von Putschisten in seiner offiziellen Residenz in Niamey festgehalten wird. Das Foto entstand während einer Demonstration vor der nigrischen Botschaft in Paris am 5. August 2023. Foto: STEFANO RELLANDINI/AFP via Getty Images