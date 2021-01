Andy Ngo: Twitter hat nichts getan, um Antifa vor Krawallen in Portland und Seattle zu stoppen

Andy Ngo, ein in Portland ansässiger Journalist, wurde von "Rose City Antifa"-Mitgliedern mit einer unbekannten Substanz angegriffen (29. Juni 2019 in Portland, Oregon). Nach Angaben der Polizei behandelten Sanitäter damals acht Menschen. Foto: Moriah Ratner/Getty Images

Twitter hat nichts getan, um die Antifa davon abzuhalten, Krawalle in Portland und Seattle Wochen im Voraus zu planen und zu bewerben, so der Journalist Andy Ngo, ein Experte für die anarchistisch-kommunistische Gruppe.

Kürzlich versammelten sich mindestens 150 Menschen und nahmen an Ereignissen teil, die von Gewalt und Zerstörung in den beiden Staaten geprägt waren – nur wenige Stunden nachdem Joe Biden den Amtseid abgelegt hatte, um am 20. Januar der 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

Bei den Unruhen am 20. Januar haben Agitatoren in Portland Fenster eingeschlagen und die Büros der Demokratischen Partei des Staates zerstört, während die Aktivisten in Seattle auf den legendären Pike Place Market marschierten, um Eigentum zu zerschlagen, Gebäude mit einem anarchistischen Symbol zu besprühen und Fenster einzuschlagen, darunter im William Kenzo Nakamura Courthouse, einem Bundesgebäude, berichtet „KOMO“.

„In Seattle und Portland gab es gleichzeitige Ausschreitungen, die im Voraus geplant und organisiert wurden, und auch Wochen im Voraus auf Twitter beworben wurden“, sagte Ngo in einem Interview bei „American Thought Leaders“ der Epoch Times. Am 2. Februar will er sein Buch „Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy Democracy“ veröffentlichen.

„Twitter hat nichts unternommen, um einige dieser Konten off zu nehmen, die für diese Unruhen geworben haben“, sagte er. Twitter hat nicht sofort auf eine Anfrage für einen Kommentar von The Epoch Times reagiert.

Ngo bemerkte, dass Rose City Antifa die größte und älteste Antifa-Gruppe ist und eine starke Präsenz auf Twitter mit Tausenden von Followern hat.

Der Journalist sagte, dass die Antifa, die einen starken Einfluss im Nordwesten der USA hat, einen formalen Mitgliedschaftsprozess hat, der eine „Radikalisierung beinhaltet, zum Training zu gehen, [und] extremistische Literatur zum Lesen zu haben“ – was, wie er feststellte, dem „sehr ähnlich ist, wie Islamisten normale Muslime in ihrer Weltanschauung radikalisieren.“

Antifa übernahm die Straße in Portland

An anderer Stelle im Interview sagte Ngo, dass die Antifa „die Straße übernahm und den Verkehr stilllegte“ in Portland, bevor sie „ungehindert“ zur Zentrale der Demokratischen Partei von Oregon marschierte.

„Und sie haben es zerstört, sie haben jedes Fenster eingeschlagen. Einige von ihnen kamen tatsächlich mit Feuerbomben, aber sie wurden später von der Polizei festgenommen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Gruppe anscheinend beabsichtigt hatte, den Ort abzufackeln. Der Journalist bemerkte, dass mehrere Medien, die vor Ort waren, die Zerstörung zu ignorieren schienen und der Antifa im Wesentlichen „Deckung gaben“.

Nach Angaben des Portland Police Bureau haben Beamte nach den Ereignissen am Mittwoch in Oregon bisher acht Personen festgenommen, während das Seattle Police Department zwei Personen während der Unruhen festgenommen hat, eine wegen Sachschaden und eine wegen Körperverletzung.

Laut KOMO nahmen die Beamten später am Abend eine dritte Verhaftung vor, nachdem die Glasfront des Starbucks im Pike Place Market zerstört worden war.

Sowohl Seattle als auch Portland sind seit Monaten Schauplatz von Unruhen mit Bürgerrechtlern, Anarchisten, Antifa und anderen linksradikalen Gruppen, die gegen eine Reihe von Missständen protestieren.

Die Proteste, die im vergangenen Sommer im Rahmen landesweiter Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeibrutalität nach dem Tod von George Floyd begannen, sind zeitweise gewalttätig geworden. Die Demonstranten stießen mit der Polizei zusammen und beschädigten Eigentum.

Der ehemalige Präsident Donald Trump unterzeichnete Anfang dieses Monats ein Memorandum, um die Einreise von Personen, die der Antifa-Bewegung angeschlossen sind, in die Vereinigten Staaten zu blockieren. Das Weiße Haus sagte am 5. Januar, dass die von der Gruppe ausgelöste Gewalt das Gefüge der Nation gefährde.

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times „Andy Ngo: Twitter Did Nothing to Stop Antifa Planning, Promoting Riots in Portland, Seattle“ (Deutsche Übersetzung ks)