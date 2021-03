Fall Epstein: Anklage gegen Ghislaine Maxwell um zwei Punkte erweitert

Foto: Florida Department of Law Enforcement via Getty Images

Die Anklage gegen die Ex-Freundin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist um zwei Punkte erweitert worden.

US-Staatsanwälte reichten am Montag vor einem Gericht in New York eine überarbeitete Anklageschrift ein, die nun acht Anklagepunkte enthält. Demnach werden Maxwell auch „Sexhandel mit einer Minderjährigen“ und „Verschwörung zum Sexhandel“ vorgeworfen, zudem wird in dem Dokument ein weiteres Opfer aufgeführt und der Tatzeitraum erweitert.

Bislang bezogen sich die Vorwürfe auf die Jahre 1994 bis 1997, nun erstreckt sich der Zeitraum auf zehn Jahre – von 1994 bis 2004.

Das vierte Opfer, das in der neuen Anklageschrift zitiert wird, war laut Staatsanwaltschaft 14 Jahre alt, als es von Maxwell und Epstein 2001 rekrutiert und in Palm Beach in Florida zu sexuellen Handlungen an Epstein gezwungen wurde. Zudem soll das Mädchen zwischen 2001 und 2004 zur Rekrutierung weiterer Mädchen gezwungen worden sein.

Im Juli 2020 startet Anklageerhebung gegen Maxwell

Gegen die 59-jährige Maxwell waren im Juli vergangenen Jahres sechs Anklagepunkte erhoben worden, darunter Transport Minderjähriger für eine „kriminelle sexuelle Handlung“ sowie Meineid in zwei Fällen.

Die Bundesanwaltschaft in Manhattan wirft ihr vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem Investmentbanker dann sexuell missbraucht wurden. Teilweise soll Maxwell an dem Missbrauch auch selbst beteiligt gewesen sein.

Maxwell war Anfang Juli 2020 im US-Ostküstenstaat New Hampshire festgenommen worden. Die neuen Anklagepunkte sind schwerwiegender als die bisherigen und könnten zu einer Verzögerung des für Juli 2021 geplanten Prozessbeginns führen.

Bei einer Verurteilung droht ihr lebenslange Haft. Sie sitzt derzeit in New York in Untersuchungshaft. Wegen Fluchtgefahr wurde ihre Freilassung gegen Kaution wiederholt abgelehnt.

Maxwells Festnahme war eine spektakuläre Entwicklung im Fall Epstein. Der Multimillionär soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben.

Epstein bestens vernetzt mit High Society

Der bestens vernetzte Investmentbanker wurde im Juli 2019 festgenommen und im August tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan gefunden. Nach Angaben des US-Justizministeriums nahm der 66-Jährige sich das Leben.

Epstein war bereits 2008 wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt und seitdem als Sexualverbrecher geführt worden. Nach einer umstrittenen Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene war Epstein damals einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen.

Epstein besaß engen Kontakt zu zahlreichen prominenten Stars und Politikern mit denen es sich in der Öffentlichkeit zeigte und die er zu Partys auch auf seine Privatinsel einlud. Dazu gehören ehemalige Staatschefs, ein Mitglied des britischen Königshauses und andere. (afp/er)

