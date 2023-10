Arras: Hunderte erweisen getötetem Lehrer die letzte Ehre

Trauerfeier für den französischen Lehrer Dominique Bernard, die heute auf einem Großbildschirm an der Fassade des Rathauses in Arras, Nordfrankreich, übertragen wurde. Dominique Bernard, 57, wurde am 13. Oktober 2023 in einer Schule in Arras erstochen. Der mutmaßliche Angreifer wurde von einem Anti-Terror-Richter wegen Mordes in Verbindung mit einer terroristischen Verschwörung sowie wegen Verbindung zu terroristischen Straftätern angeklagt. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP via Getty Images