„Querdenken“: Anti-Corona-Politik-Demo in Dortmund – 1.500 Teilnehmer erwartet – doppelt so viele gekommen

In Dortmund findet am Sonntag, unter dem Titel „Festival für Frieden und Freiheit – Wahrung unserer Grundrechte“ von der Iniative „Querdenken 231“, eine Demonstration mit bis zu 1.500 angemeldeten Teilnehmern statt. Die Demonstration soll auf dem Hansaplatz in der Innenstadt von Dortmund stattfinden. Bereits gestern wurde in Stuttgart eine Versammlung zu dem gleichen Thema durch die Initiative „Querdenken 711“ durchgeführt.

Laut Polizeiangaben sind heute statt der angemeldeten Zahl rund 2.800 Versammlungsteilnehmer vor Ort. Nach einem verspäteten Beginn aufgrund der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen, dauert der Versammlung aktuell (17:45 Uhr) noch an. Laut dem Polizei-Pressesprecher verlief die Veranstaltung bisher durchweg friedlich ohne Vorkommnisse ab.

Unter ähnlichem Motto waren in der vergangenen Woche am Samstag nach Polizeiangaben etwa 20.000 Menschen in Berlin zusammengekommen. Der Veranstalter spricht von einer höheren Teilnehmerzahl. Kern dieser Versammlungen ist die Kritik an der Corona-Politik der Regierung. (afp/er)