Bill Gates gibt zu: „Es gibt eine Menge Klimaübertreibungen“

Hat der Multimilliardär Bill Gates einen Sinneswandel? Tausende Wissenschaftler negierten bereits den von der Politik beschriebenen Klimanotstand – nun ändert auch der Microsoft-Mitbegründer seine Meinung.

Der Multimilliardär Bill Gates hat offenbar einige seiner früheren Äußerungen zum Klimawandel revidiert. Er teilte kürzlich mit, dass in der Debatte einige Aktivisten alarmistische Vorhersagen gemacht hätten. Gates war in den 1970er-Jahren Mitbegründer des Unternehmens Microsoft und konnte sich damit ein milliardenschweres Vermögen aufbauen. Auf einer Veranstaltung sagte er am 21. September:

„Es gibt eine Menge Übertreibungen bei der Klimadebatte. Das Klima ist nicht das Ende des Planeten. Dem Planeten wird es also gut gehen.“

Diese Äußerungen machte er auf dem Innovationsgipfel zum „Earthshot-Preis“ zusammen mit seinem Milliardärskollegen Michael Bloomberg und dem britischen Prinzen William. Für die sogenannten „Übertreibungen“ nannte er jedoch keine konkreten Beispiele.

Ein paar Tage später gab Gates auf einer Veranstaltung der „New York Times“ ähnliche Aussagen zur Klimadebatte von sich. „Es gibt Auswirkungen auf die Menschheit, weniger auf den Planeten“, sagte Gates. Im weiteren Gesprächsverlauf fügte er hinzu, dass „kein Land mit gemäßigtem Klima unbewohnbar werden wird“.

🤔 Bill Gates Pushes Back on the Climate Alarmist Narrative, Says Funding For Vaccines is Being Impacted

“Climate tries to use science and numbers and look at various levels, what are those effects. There are effects on humanity, the planet less so. It’s a fairly resilient… pic.twitter.com/xF6GpRkHJ2

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) September 24, 2023