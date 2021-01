Biontech-Vakzin gegen wichtigste britische und südafrikanische Virus-Mutanten wirksam

Der Impfstoff von Biontech ist gegen die wichtigsten in Großbritannien und Südafrika aufgetauchten Coronavirus-Mutanten wirksam.

In-Vitro-Tests hätten gezeigt, dass die Entwicklung eines neuen Impfstoffs für diese Varianten von SARS-CoV-2 nicht notwendig sei, teilten das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer am Donnerstag (28. Januar) mit. Die Virus-Varianten würden jedoch weiterhin auf mögliche Resistenzen gegen den Impfstoff beobachtet.

Die Unternehmen untersuchten demnach verschiedene Coronavirus-Varianten mit unterschiedlichen Mutationen. Bei der Neutralisierung der südafrikanischen Variante mit drei Mutationen traten im Vergleich zu den anderen untersuchten Varianten „geringe Unterschiede“ auf. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass diese „zu einer signifikanten Verringerung der Wirksamkeit“ des Impfstoffs führten, teilten die Unternehmen mit.

Die neuen Varianten breiten sich in immer mehr Ländern aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mittwoch wurde die zunächst in Großbritannien registrierte Mutante inzwischen in 70 Ländern nachgewiesen.

Sie ist Wissenschaftlern zufolge ansteckender als die Ursprungsvariante von SARS-CoV-2. Auch für die zunächst in Südafrika nachgewiesene Mutante verzeichnete die WHO ein größeres Verbreitungsgebiet. Die Zahl der betroffenen Länder stieg innerhalb von einer Woche um acht auf 31. (afp/sza)