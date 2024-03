Bis Mittwoch: A12 gesperrt – Polnische Bauern blockieren Grenze zu Deutschland

Aus Protest gegen die EU-Agrarpolitik haben polnische Landwirte am Sonntag mit der Blockade eines Grenzübergangs zu Deutschland begonnen. Auf der polnischen Seite sei die Autobahn am Übergang Swiecko blockiert worden, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt (Oder).

Die Autobahn – auf deutscher Seite die A12, auf polnischer Seite die A2 – sei in beide Richtungen gesperrt worden. Die Protestaktion soll den Angaben zufolge bis Mittwochabend dauern. An den Autobahnen in der Region würden Autofahrer mit Warntafeln auf die Sperrungen hingewiesen.

Eine weitere Protestaktion polnischer Bauern ist laut Polizeiangaben von Sonntag an am Grenzübergang Guben geplant. Auch diese Protestaktion soll bis Mittwochabend dauern.

Polnische Landwirte protestieren wie ihre Kollegen in anderen europäischen Ländern seit Wochen gegen die Umweltvorschriften der EU, die sie als zu restriktiv kritisieren sowie gegen billige Importe aus der Ukraine. Dabei blockierten sie auch Grenzübergänge zu Deutschland und der Ukraine. (afp)