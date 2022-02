Black Lives Matter-Gruppe löst sich wegen verdeckter Polizeiarbeit auf

Eine walisische „Black Lives Matter“-Gruppe von Swansea hat sich aufgelöst, weil sie angeblich um die „physische und psychische Sicherheit“ ihre Mitglieder besorgt ist. Sie beklagt angebliche Versuche der Polizei von Südwales, die Gruppe zu infiltrieren. Bereits vor einem Jahr berichtete „The Guardian“ über einen Fall, bei dem ein BLM-Mitglied von der Polizei als Informantin angeworben werden sollte.

„Wir wurden von der Polizei von Südwales infiltriert, unterwandert und gezielt belästigt … und einige rechtsextreme Mitglieder tauchten bei Mitgliedern zu Hause auf“, veröffentlichte die Organisation in einer Ankündigung in den sozialen Medien.

Dear friends,

It’s a tough announcement from us at BLMSwansea. We’re dissolving our organisation for a number of reasons, including the physical and mental safety of all of our team members. Whilst we have found that our organisation has done some important work, we have been pic.twitter.com/OmbBSmfJsl

— Black Lives Matter Swansea (@blmswansea) February 14, 2022