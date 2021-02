Brand eines Triebwerkes: Flugzeugteile stürzen auf Wohngebiet nahe US-Stadt Denver

Foto: CHET STRANGE/AFP via Getty Images

Anwohner inspizieren den Schaden, nachdem Trümmer aus dem Triebwerk eines United Airlines-Flugzeugs in der Nachbarschaft von Broomfield, außerhalb von Denver, Colorado, am 20. Februar 2021 gefallen sind. Foto: CHET STRANGE/AFP via Getty Images

Nach dem Brand eines Triebwerks sind Flugzeugteile auf ein Wohngebiet nahe der US-Stadt Denver niedergegangen. Die Passagiermaschine der Fluglinie United Airlines musste kurz nach dem Start am Samstag notlanden, wie die Behörden mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Boeing 777-220 mit 241 Menschen an Bord war auf dem Weg von Denver im Bundesstaat Colorado nach Hawaii. Wenige Minuten nach dem Start setzte der Pilot einen Notruf ab, da das rechte Triebwerk ausgefallen war. Auf Videoaufnahmen eines Passagiers war zu sehen, dass die Verkleidung des brennenden Triebwerks abgefallen war.

Trümmerteile des Flugzeugs fielen auf ein Wohngebiet im Denver Vorort Broomfield. Ein großes rundes Metallstück landete auf dem Pick-up von Anwohner Kirby Klements. Ein anderes Flugzeugteil durchbohrte nach seinen Angaben das Dach eines Nachbarn. Auch auf einem Sportplatz in einem Park fanden sich Trümmer.

Er habe Todesangst gehabt, als das Flugzeug nach dem Triebwerksbrand an Höhe verlor, sagte der Passagier David Delucia der „Denver Post“. „Ich habe die Hand meiner Frau genommen und gesagt: ‚Das war’s'“. Nach Angaben der Behörden wurde niemand an Bord des Flugzeugs oder am Boden verletzt.

United Airlines teilte mit, das Flugzeug sei in Denver sicher notgelandet. Die meisten Passagiere seien an Bord einer neuen Maschine nach Honolulu geflogen. Diejenigen, die nach den Turbulenzen nicht weiterreisen wollten, seien in einem Hotel untergebracht worden.

Die US-Flugaufsicht FAA erklärte, es werde eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet. Die Polizei in Bloomfield rief die Anwohner auf, die Trümmerteile nicht zu berühren, um die Ermittlungen nicht zu behindern. (afp)

