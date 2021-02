Bürgerrat wünscht sich verantwortungsvolle und selbstbewusste Rolle Deutschlands in der Welt

Menschen spazieren auf der Straße "Unter den Linden" in Berlin Richtung Brandenburger Tor. Foto: Epoch Times

Deutschland sollte sich nach Einschätzung eines bundesweiten Bürgerrats in der Welt verantwortungsvoll zeigen, zugleich aber auch selbstbewusst seine Werte vertreten. Der Bürgerrat unter Schirmherrschaft von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) beschloss nach wochenlangen Debatten am Samstag seine Empfehlungen zur Außenpolitik. Diese Leitlinien sollen nun bis zum 19. März in ein Bürgergutachten gefasst und dem Bundestag überreicht werden.

Aus ganz Deutschland ausgeloste Bürger hatten sich auf zehn Online-Veranstaltungen über die Leitlinien zu Deutschlands Rolle in der Welt ausgetauscht. Die Teilnehmenden wurden aus den Einwohnermelderegistern gelost.

Die Auswahl erfolgte nach den Kriterien Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss, Wohnort sowie Wohnortgröße und Migrationshintergrund. Die Zusammensetzung entspricht nach Angaben des Vereins Mehr Demokratie, der das Projekt organisiert, „ziemlich genau der Bevölkerung in Deutschland“.

1. Deutschlands Rolle in der Welt sehen wir zukünftig als faire Partnerin und Vermittlerin, die gemeinschaftlich mit anderen, insbesondere mit der EU, eine Welt gestaltet, in der auch zukünftige Generationen selbstbestimmt und gut leben können.

2. Dazu setzen wir uns global für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit ein.

3. Wir wollen uns unserer Verantwortung für das Erreichen dieser Ziele stellen, indem wir transparent und vorausschauend handeln und unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden.

4. Wenn wir dabei innovativ und inspirierend im eigenen Land vorgehen, selbstkritisch voneinander lernen und konsequent handeln, können wir für andere zum Vorbild werden.

„Das Wort Verantwortung hat eine wichtige Rolle gespielt“, sagte die Bürgerrats-Vorsitzende Marianne Birthler. Die Bedeutung der Vergangenheit sei deutlich herauszuhören gewesen. Jedoch sei ebenso klar gewesen, dass sich Deutschland „nicht verstecken“ müsse und in der Welt selbstbewusster für seine Werte eintreten solle. (afp/er)

