China verhängt Sanktionen gegen fünf US-Unternehmen

In Taiwan wird am 13. Januar gewählt. Hier winkt der Präsidentschaftskandidat der Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, während des Wahlkampfs am 4. Januar 2024 in New Taipei City, Taiwan, den Menschen zu. Er betont den Frieden mit Peking und setzt sich für einen Dialog mit Peking im Rahmen des „Ein-China“-Gedankens ein. Foto: Annabelle Chih/Getty Images