Corona, die große Spaßbremse: Tanzen auf Ibiza geht gar nicht mehr

Ohne seine 6000 Nachtschwärmer ist das Hï Ibiza nur ein großer, leerer Hangar: Wie viele andere legendäre Clubs auf der für ihr pulsierendes Nachleben bekannten Balearen-Insel muss auch das Hï wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben.

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, dürfen nur noch Clubs mit einer Kapazität von höchstens 300 Gästen öffnen – und nur noch für Getränke. Tanzen geht gar nicht mehr – Besucher müssen auf ihren Plätzen bleiben.

Mega-Diskotheken wie das Hï, die international bekannte DJs anziehen und Ibiza zum weltweiten Zentrum der Clubszene gemacht haben, setzen deshalb diese Saison aus. Laut ihren Betreibern wäre es ohnehin schlicht unmöglich, mit den Corona-Abstandsregeln die wilden Partys zu veranstalten, für die sie berühmt sind.

„Beim lautstarken Singen oder Rufen kann der Speichel bis zu zwei Meter weit fliegen“, sagt José Luis Benítez, der Leiter des für das Nachleben zuständigen Freizeitverbands von Ibiza. „Aber wer hält in einem Nachtclub schon Abstand?“

Vor Ankündigung der neuen Vorschriften hatten sich die Clubbesitzer eine Reihe von Maßnahmen überlegt, um vor der Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Auf Mallorca hatten sie beispielsweise geplant, die Tanzenden mit Markierungen auf dem Boden auf Abstand zu halten, erzählt Benítez. „Aber wie soll das gehen, wenn man jemanden näher kennenlernen will?“

Die Auswirkungen der Clubschließungen werden enorm sein – mit mehreren hundert Millionen Euro jährlich macht das Nachtleben laut Benítez „mehr als 35 Prozent“ des Bruttoinlandsprodukts von Ibiza aus. Schweren Herzens fanden sich die Clubbetreiber trotzdem mit der verlorenen Saison ab, weil sie kein Risiko eingehen und nicht für einen eventuellen Corona-Ausbruch verantwortlich sein wollen.

„Ich muss verantwortungsvoll handeln“, sagt auch Yann Pissenem, der französische Co-Eigentürmer des Hï Ibiza. Mit Clubs wie seinen sei die Gefahr sonst groß, überall kleine Ausbruchsherde zu schaffen, die den Rest der Wirtschaft auf der Insel zerstörten. Viele kleine Ausbrüchen aber könnten die „Marke Ibiza auch für das nächste Jahr verderben“, warnt auch Freizeitverbandschef Benítez.

Dass es kaum Nachtleben gibt, ist überall auf der Insel zu spüren

An den Stränden bieten fliegende Händler statt Eintrittskarten für die Diskotheken nur noch Eis und Getränke an. Und im malerischen Hafen von Ibiza-Stadt hat zwar der Souvenirladen des Pacha-Clubs geöffnet, nicht aber die Diskothek.

„Wir sind zum ersten Mal auf Ibiza, und wir dachten, trotz des Virus gebe es hier immer noch Partys. Deshalb sind wir ein bisschen traurig“, sagt der 19-jährige Mirkan Unvar aus Frankfurt. Für den 23-jährigen Briten Adam Clark-Bennett „ist Musik ein wichtiger Teil dessen, was Ibiza ausmacht“. Ohne Clubs sei Ibiza nicht Ibiza, findet er.

Lucas Hervé aus dem französischen Nantes hatte gehofft, dass wenigstens die Straßen von Ibiza ein wenig Nachtleben bieten werden. Doch leider sind die schon „um zwei Uhr morgens“ menschenleer. Einzig einige Autofahrer fahren noch mit offenen Autofenstern und voll aufgedrehter House- und Techno-Musik durch die Gegend.

Nach der verlorenen Saison hoffen die Clubbetreiber auf baldige bessere Zeiten. Sie wünschen sich einen ganz normalen Betrieb, ganz ohne Corona-Schutzmaßnahmen, sagen sie. „Gel, Schutzwände, Temperaturkontrolle an der Tür – darüber will ich nicht nachdenken“, sagt Pissenem. „Ich vertraue darauf, dass ein Impfstoff gefunden wird.“ (afp)

Lesen Sie auch Neue Maßnahmen gegen „Sauf-Tourismus“ auf Mallorca und Ibiza

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]