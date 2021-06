Putin spricht bei Internationalem Wirtschaftsforum in St. Petersburg

Russlands Präsident Wladimir Putin spricht am Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (13.00 Uhr). Nach der Absage wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahren werden in diesem Jahr wieder tausende Investoren, Unternehmenschefs und Politiker bei der Veranstaltung erwartet, die häufig als das „russische Davos“ bezeichnet wird. Per Video soll unter anderen auch der österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zugeschaltet werden.

Maximal 5000 Teilnehmer sind diesmal trotz der anhaltend hohen Corona-Zahlen in Russland bei dem Forum in Putins Heimatstadt zugelassen. Vor zwei Jahren waren es den Organisatoren zufolge noch 19.000 Teilnehmer aus 145 Ländern.

Eine der größten Delegationen dieses Jahr kommt aus Katar. Russland will mit dem noch bis Samstag laufenden Wirtschaftsforum auch signalisieren, dass es trotz aller politischen Spannungen mit dem Westen offen für Handel und Investitionen ist. Viele Teilnehmer des Forums hoffen auf eine Annäherung durch das Treffen Putins mit US-Präsident Joe Biden am 16. Juni in Genf. (afp)

