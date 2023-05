USA: DeSantis wird Präsidentschaftskandidatur verkünden

Floridas Gouverneur Ron DeSantis bei einer Wahlkampfveranstaltung in Davenport. Foto: Ron Johnson/AP/dpa

Floridas Gouverneur Ron DeSantis wird am Mittwoch offiziell seine Bewerbung für die US-Präsidentschaftswahl 2024 verkünden.

Der 44-jährige Republikaner wird am Mittwoche Abend (Ortszeit) in einem Interview mit Twitter-Besitzer Elon Musk auf der Onlineplattform bekanntgeben, dass er sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewirbt, wie informierte Kreise der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag bestätigten.

Der konservative Politiker gilt als größter innerparteilicher Rivale von Ex-Präsident Donald Trump. In Umfragen zum Bewerberfeld der Republikaner liegt DeSantis derzeit aber mehr als 30 Prozentpunkte hinter Trump. Die Republikaner werden ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl vom November 2024 bei Vorwahlen bestimmen, die Anfang kommenden Jahres beginnen. (afp)