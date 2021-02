Deutscher Archäologe Gabriel Zuchtriegel übernimmt Leitung von Pompeji

Der deutsche Archäologe Gabriel Zuchtriegel wird die Leitung der antiken Stätte von Pompeji übernehmen. Zuchtriegel übernehme damit „eine spannende Mission: den schönsten Job der Welt für einen Archäologen“, sagte Italiens Kulturminister Dario Franceschini am Samstag bei einer Pressekonferenz am Kolosseum in Rom.

Der 39-Jährige war seit 2015 Direktor der italienischen Ausgrabungsstätte Paestum, die unweit von Pompeji südlich von Neapel gelegen ist.

„Ich bin glücklich, einen Ort zu leiten, der einzigartig auf der Welt ist“, sagte der in Rom, Berlin und Bonn ausgebildete Archäologe. Zuchtriegel ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Juli 2020 nahm er die italienische Staatsbürgerschaft an.

Franceschini wünschte Zuchtriegel viel Erfolg bei seiner Aufgabe. Das Unesco-Weltkulturerbe Pompeji stelle ein Modell für ganz Europa bei der Verwaltung von Gemeinschaftsmitteln dar, lobte der Minister. Das süditalienische Pompeji war nach wiederholten Einstürzen vor einigen Jahren beinahe von der Weltkulturerbeliste gestrichen worden. Ein großes, von der EU finanziertes Projekt verhalf der Stätte jedoch zu neuem Glanz.

Wie die meisten italienischen Kulturstätten blieb auch Pompeji, das durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. verschüttet wurde, in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Stätte wurde erst am 18. Januar wieder geöffnet.

Im Jahr 2019 kamen mehr als 3,9 Millionen Besucher nach Pompeji. Es ist damit nach dem Kolosseum in Rom und den Uffizien in Florenz die am dritthäufigsten besuchte Sehenswürdigkeit in Italien. (afp)

