Drei Tote nach Einsturz eines Wohnhauses nahe Barcelona

Aus den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses nördlich von Barcelona haben Rettungskräfte drei Tote geborgen. „Wir haben drei leblose Körper, deren Identität noch unklar ist, in dem eingestürzten Haus in Badalona gefunden“, erklärte die örtliche Feuerwehr am Mittwoch im Onlinedienst X (ehemals Twitter). Am Tag zuvor war das fünfstöckige Gebäude gegen 10:30 Uhr aus zunächst ungeklärten Gründen eingestürzt.

Fast 24 Stunden lang hatten die Einsatzkräfte gemeinsam mit Spürhunden nach drei Bewohnern des Hauses gesucht.

Auf im Internet veröffentlichten Fotos der lokalen Feuerwehr war ein klaffendes Loch auf einer Seite des Hauses zu sehen. Die Feuerwehr teilte mit, sie arbeite daran, 60 Kubikmeter Trümmer von dem Unglücksort zu räumen. Demnach haben die Einsatzkräfte über Nacht mit Hunden nach drei vermissten Bewohnern gesucht.

Lokalen Medien zufolge wurde das Haus 1959 gebaut und erst im vergangenen Jahr einer Sicherheitsprüfung unterzogen.

In Badalona, einer Stadt angrenzend an Barcelona im Nordosten Spaniens, leben rund 200.000 Menschen. Der Bürgermeister kündigte eine dreitägige Trauer an. (afp)