Dutzende Demokratie-Aktivisten in Hongkong der „Verschwörung zum Umsturz“ beschuldigt

Bezirksrat Tsang Kin-shing (L), der Einberufer der Civil Human Rights Front Figo Chan (2. L) und der ehemalige Abgeordnete Leung Kwok-hung (C), auch bekannt als Long Hair, Tang Sai Lai (2. R) und Avery Ng (R) am 25. Februar 2021. Foto: ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images