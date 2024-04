Erbeben der Stärke 6,3 erschüttert Südwesten Japans

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am Mittwochabend den Südwesten Japans erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte (USGS) befand sich das Epizentrum des Bebens etwa 18 Kilometer westlich der Stadt Uwajima in einem Kanal, der die Inseln Kyushu und Shikoku trennt, in einer Tiefe von etwa 25 Kilometern. Zunächst lagen keine Berichte über Schäden vor, eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.

Japan liegt in einem der tektonisch aktivsten Gebiete der Welt und verfügt über strenge Baunormen, die sicherstellen sollen, dass die Gebäude auch starken Beben standhalten. Die Inselgruppe mit rund 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1.500 Erschütterungen heimgesucht, von denen die meisten keine Schäden anrichten. (afp)