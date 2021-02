Bei Fukushima: Erdbeben der Stärke 7,1 – Keine Tsunamiwarnung

Foto: STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images

Regierungsbeamte am 13. Februar 2021 in der Katastrophenschutzzentrale im Büro der Präfektur Fukushima, nachdem ein Erdbeben der Stärke 7,1 am späten Abend des 13. Februar vor der Ostküste Japans auftrat. Foto: STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images

Ein starkes Erdbeben hat am Samstagabend die japanische Ostküste erschüttert. Das Beben hatte nach Angaben der Behörden eine Stärke von 7,1 und verursachte in einigen Gebieten entlang der Ostküste schwere Erschütterungen. Auch in der Hauptstadt Tokio war es deutlich zu spüren. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor. Eine Tsunamiwarnung wurde nicht ausgegeben.

Nach Angaben der japanischen Meteorologiebehörde ereignete sich das Beben um 23.08 Uhr (Ortszeit, 15.08 Uhr MEZ) in einer Tiefe von 60 Kilometern vor Fukushima – in der Nähe des Epizentrums des verheerenden Erdbebens von 2011, das einen Tsunami auslöste und mehr als 18.000 Menschen das Leben kostete.

Am Samstagabend gab es eine Reihe von Nachbeben, darunter eines mit der Stärke von 4,7, wie die Behörde weiter mitteilte.

Örtlichen Medienberichten zufolge fiel in hunderttausenden Wohnungen in der ostjapanischen Region Tohoku der Strom aus.

Der Betreiber des Atomkraftwerks in Fukushima, Tepco, teilte im Online-Dienst Twitter mit, er prüfe den Zustand der Anlage, in der es 2011 nach dem Erdbeben und dem Tsunami zur Kernschmelze in drei der sechs Reaktoren gekommen war. Es handelte sich um das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.

Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. (AFP)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!