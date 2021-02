Erster politischer Auftritt seit seinem Ausscheiden: Trump plant zukunftsweisende Rede

Die beiden Berater Trumps, Jason und Stephen Miller, äußern sich zu den erwartbaren Inhalten der ersten Trump-Rede seit Januar. Trump wird am Sonntag als Hauptredner bei der Konservativen-Konferenz CPAC sprechen. Es geht auch um die Zukunft der republikanischen Partei.

Der ehemalige Präsident Donald Trump hält am Sonntag (28. Februar) die erste Rede nach seinem Ausscheiden aus dem Amt auf der Konservativen-Konferenz CPAC.

Wie sein leitender Berater Jason Miller am Donnerstag in einem Radio-Interview mit Dan Abrams, Moderator von „Mediaite“ sagte, will Trump seine Vision für Amerika vorstellen. Auch plane er, seine Bedenken gegenüber der Politik von US-Präsident Joe Biden zu äußern.

Biden hat direkt nach seiner Amtsübernahme zahlreiche Exekutivmaßnahmen erlassen, um die Politik der Trump-Administration rückgängig zu machen. Für eine Reihe dieser Maßnahmen erhält er Gegenwind, einschließlich gerichtlicher Klagen.

Der ehemalige Präsident wolle sich auf Themen wie den Amnestie-Vorstoß für illegale Einwanderer, den Stopp des Grenzmauerbaus und die Blockierung der Keystone-XL-Pipeline konzentrieren, sagte Miller. Es sei genau das passiert, was Trump für den Fall der Amtsübernahme Bidens vorausgesagt habe.

Reformen zur Stärkung der Wahlintegrität

Miller hat den Inhalt der Rede Trumps in den letzten zwei Wochen in mehreren Medienauftritten skizziert. Trump sagte, er werde über die Zukunft der republikanischen Partei sprechen, seine „America First“-Agenda und Lehren aus dem Wahlkampf 2020.

Wahrscheinlich sei auch, dass er Reformen zur Stärkung der Wahlintegrität ansprechen wird. Derzeit würden Gespräche darüber geführt, wie dies geschehen könnte.

Er versicherte Abrams, dass das Thema „zukunftsorientiert“ behandelt werde. Man müsse sicherstellen, dass „wir die freien und fairen Wahlen haben, die wir alle so sehr schätzen.“ Abrams warf Trump in dem Interview vor, „die Lüge aufrechtzuerhalten, dass Stimmen verschoben wurden und dass er in einem Erdrutsch gewonnen hat“.

Optimistische Vision für das Land

Der ehemalige Chef-Berater Trumps, Stephen Miller, war letzte Woche bei „Fox News“ zu Gast. Seiner Meinung nach wird erwartet, dass Trump auch über die Konfrontation mit China, die Wiederbelebung der US-Fertigung, die Beseitigung des Big Tech-Monopols, die Wiedereröffnung von Schulen und die Sicherung der Grenze sprechen wird.

„Er wird eine optimistische Vision für ein Land präsentieren, in dem die Gemeinden sicher sind, in dem Kriminelle hinter Gittern sitzen und in dem jeder einen anständigen, gut bezahlten Lohn verdienen und Produkte hier in den Vereinigten Staaten herstellen kann, wo sie hergestellt werden sollten, nicht in China, nicht in Übersee“, sagte Stephen Miller.

Die Konferenz, die von der American Conservative Union veranstaltet wird, zieht jedes Jahr Hunderte Konservative und republikanische Parteimitgliedern an. Trump war ein häufiger Gast auf der Konferenz und hat in den vergangenen Jahren Reden gehalten.

Die Konferenz findet zu einer Zeit statt, in der die Republikaner ihren zukünftigen Weg nach der Trump-Präsidentschaft bewerten.

Während einige Republikaner, darunter der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, die Partei aufgefordert haben, sich von Trump zu lösen, stehen andere nach wie vor zu ihrem ehemaligen Präsidenten und sind überzeugt, dass seine „America First“-Agenda, der richtige Weg ist.

Ivan Pentchoukov hat zu diesem Bericht beigetragen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Plans to Make ‘Forward Looking’ Speech at CPAC: Senior Adviser (deutsche Bearbeitung von mk)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!