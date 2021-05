EU-Gipfel berät über Corona und umstrittene Punkte in der EU-Klimapolitik

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (2. L) spricht am zweiten Tag des EU-Gipfels im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel am 25. Mai 2021 mit dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo (3. L). Foto: OLIVIER MATTHYS / POOL / AFP über Getty Images