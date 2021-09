EU kritisiert Zusammensetzung der Taliban-Regierung scharf – Peking begrüßt sie

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid auf einer Pressekonferenz in Kabul am 7. September 2021. - Die Taliban haben am 7. September den von den Vereinten Nationen sanktionierten Taliban-Veteranen Mullah Mohammad Hassan Akhund zum Führer ihrer neuen Regierung ernannt und gleichzeitig einigen der führenden Vertretern der Bewegung Schlüsselpositionen zugewiesen. Foto: AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images