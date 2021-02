Europäische Verbraucherschützer klagen gegen TikTok

Foto: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

TikTok. Foto: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

Europäische Verbraucherschützer haben die besonders bei Jugendlichen beliebte App Tiktok ins Visier genommen und Klage gegen das soziale Netzwerk angekündigt.

Wie die französische Organisation UFC-Que Choisir am Dienstag (16. Februar) mitteilte, will der Europäische Verbraucherverband Klage bei der Europäischen Kommission wegen Vorwürfen von Rechtsverstößen und Datenmissbrauch einreichen. Die unter dem Verband gruppierten Verbraucherschutzorganisationen fordern demnach eine weitreichende Untersuchung der Tiktok-Praktiken.

Mit der App können Nutzer Videoclips aufnehmen, bearbeiten und teilen. Eigentlich nimmt das Portal erst Nutzer ab einem Alter von 13 Jahren auf – allerdings gaben laut Que Choisir zuletzt auch 45 Prozent der unter 13-Jährigen in Frankreich an, die App zu nutzen.

Die Verbraucherschützer werfen dem Unternehmen vor, nicht genug zum Schutz junger Menschen vor versteckter Werbung und „potenziell gefährlichen“ Inhalten zu tun.

Außerdem würden massenhaft Daten der Nutzer gesammelt, was gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung verstoße, kritisierte die Organisation. Die Plattform nehme sich das Recht heraus, „was immer sie will mit den veröffentlichten Videos zu tun: benutzen, bearbeiten und vervielfältigen, ohne dass die Nutzer dabei ein Wort mitreden dürfen“.

Tiktok steht immer wieder in der Kritik, weil die App sich vor allem an jüngere und somit leicht beeinflussbare Nutzerinnen und Nutzer richtet. So musste die Plattform kürzlich ihre Datenschutzbestimmungen für die 13- bis 15-Jährigen ändern, nachdem Beobachter einen Algorithmus kritisiert hatten, der sexualisierte Videos favorisierte.

In Italien blockierten die Behörden Ende Januar den Tiktok-Zugang für alle, deren Mindestalter nicht überprüfbar war. Zuvor war auf Sizilien eine Zehnjährige ums Leben gekommen, die vermutlich an einem Tiktok-Spiel teilgenommen hatte – bei der gefährlichen Aktion strangulieren sich Nutzer bis zur Bewusstlosigkeit und filmen sich dabei. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!