Europawahl: Sozialdemokraten küren Nicolas Schmit zu ihrem Spitzenkandidaten

Die Vorsitzende der Italienischen Demokratischen Partei (PD) Elly Schlein (L), die EU-Kommissarin für Beschäftigung und soziale Rechte, der von der SPE designierte Gemeinsame Kandidat Nicolas Schmit (C) und der portugiesische Premierminister Antonio Costa während der Wahl der Partei der Europäischen Sozialisten (SPE) im Vorfeld der Europawahlen 2024 am 2. März 2024 in Rom. Foto: ANDREAS SOLARO/AFP über Getty Images