Explosion in Beirut: Minister bei Aufräumarbeiten beschimpft – Bürger fordern Rücktritt

Zwei Mitglieder der libanesischen Regierung haben nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut die Wut der Menschen zu spüren bekommen. Bildungsminister Tarek Majsub wurde von freiwilligen Helfern vertrieben.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Bildungsminister Tarek Majsub am Freitag mit einem Besen in der Hand vor die Tür geht, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Die freiwilligen Helfer auf der Straße begrüßten ihn mit lautstarken Rücktrittsforderungen, Majzoub zog sich schließlich wieder zurück.

Am Donnerstag besuchte Justizminister Marie-Claude Najm das zerstörte Viertel Gemmayze, wie gleichfalls auf Videos im Internet zu sehen ist. Menschen auf der Straße forderten ebenfalls seinen Rücktritt, beleidigten ihn und bespritzten ihn mit Wasser – ungeachtet der Militärs, die ihn begleiteten. „Korruptionsminister, nicht Justizminister“, warf ihm ein Libanese vor.

