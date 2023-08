F-16-Kampfjets für die Ukraine: Selenskyj besucht die Niederlande

F-16-Kampfjets sind das Hauptthema ihres Treffens: der ukrainische Präsident besucht die Niederlande. Die USA hatten am Freitag grünes Licht für die Weitergabe von F-16-Kampfjets aus den Niederlanden und Dänemark an die Ukraine gegeben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag zu einem unangekündigten Besuch in den Niederlanden eingetroffen. Er landete er auf einem Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven im Süden des Landes, wie eine Sprecherin der niederländischen Regierung der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Er werde mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte sprechen, erklärte Selenskyj im Onlinedienst Telegram.

„Das Hauptthema sind F-16(-Kampfjets) für die Ukraine, um unser Volk vor dem russischen Terror zu beschützen“, schrieb Selenskyj. „Wir werden stärker.“ Selenskyj und Rutte wollen gegen 13.25 Uhr gemeinsam vor die Presse treten.

Die USA hatten am Freitag grünes Licht für die Weitergabe von F-16-Kampfjets aus den Niederlanden und Dänemark an die Ukraine gegeben, sobald die Piloten des Landes dafür ausgebildet sind. Einzelheiten zur Lieferung der Kampfflugzeuge aus den Niederlanden an die Ukraine sind noch nicht bekannt. Auch Belgien und Norwegen gelten als mögliche Lieferanten der US-Jets.

Selenskyj besuchte zuvor Schweden

Selenskyj sprach bei einem Besuch in Schweden über weitere Militärhilfen des EU-Landes.

Ein Thema sei die gemeinsame Produktion von leichten Panzern des Typs CV90 gewesen, schrieb Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Zudem seien Tests mit ukrainischen Piloten auf schwedischen Gripen-Kampfflugzeugen angelaufen.

Bei einer Pressekonferenz mit Regierungschef Ulf Kristersson bedankte sich der Ukrainer für die Unterstützung durch das skandinavische Land und verurteilte einen russischen Raketenangriff auf die Stadt Tschernihiw in der Nordukraine mit mehreren Todesopfern und vielen Verletzten.

Kristersson zufolge unterzeichneten die beiden eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Produktion, Training und Instandhaltung des Combat Vehicle 90, eines schwedischen Panzers. „Die Ukraine kämpft für uns, für alle europäischen Demokratien“, sagte Kristersson. Auf die Forderung Selenskyjs nach der Lieferung des schwedischen Kampfflugzeugs Saab JAS 39 Gripen ging Kristersson nicht ein. (afp)