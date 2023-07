FBI klagt US-Professor an: Wichtiger Zeuge im Hunter-Biden-Fall

Gebäude des Federal Bureau of Investigation (FBI) in Washington am 28. Juni 2023. Foto: Madalina Vasiliu/The Epoch Times

Ein amerikanischer Professor droht lebenslange Haft wegen illegaler Waffengeschäfte unter anderem mit China. Gleichzeitig könnte er als wichtiger Zeuge im Hunter Biden Fall aussagen, weil er offenbar viel über die windigen Auslandsgeschäfte der Biden Familie wusste.

Der 57-jährige amerikanisch-israelische Doppelstaatsbürger und Co-Direktor der Denkfabrik Institute for the Analysis of Global Security, Prof. Gal Luft, wurde wegen Waffenhandels, Falschaussage, vorsätzlicher Nichtregistrierung gemäß dem Foreign Agents Registration Act (FARA) und Verstößen gegen die Iran-Sanktionen angeklagt.

Luft wird vorgeworfen, sich mit Dritten verschworen zu haben, um im Interesse Chinas zu handeln. Dafür soll er einen hochrangigen ehemaligen US-Regierungsbeamten angeworben und bezahlt haben, damit er eine China-freundliche Politik unterstützt.

Außerdem wird er der Verschwörung und des Versuchs beschuldigt, illegal Waffengeschäfte getätigt zu haben. So soll er an chinesische Unternehmen und Einzelpersonen Waffen verkauft haben sowie Luftbomben und Raketen an die Vereinigten Arabischen Emirate, chinesische Waffen an Kenia und iranisches Öl unter Verletzung von Sanktionen.

Höchststrafe von 100 Jahren Gefängnis

Luft wurde am 17. Februar in der Republik Zypern verhaftet, floh jedoch, nachdem er auf Kaution freigelassen wurde. Sollte er in allen acht Anklagepunkten verurteilt werden, droht ihm eine Höchststrafe von 100 Jahren Gefängnis (PDF).

„Wie dem Angeklagten vorgeworfen wird, war er an mehreren Plänen beteiligt, Sanktionen und Gesetze zum Schutz unserer nationalen Sicherheit zu umgehen“, erklärte die stellvertretende FBI-Direktorin Christie M. Curtis.

Luft ist auch als möglicher Zeuge in den Ermittlungen zu den Finanzgeschäften von Hunter Biden bekannt. Von einem ungenannten Ort aus filmte Luft ein 14-minütiges Video, das der „New York Post“ zugespielt wurde und in dem er seine Unschuld und sein Wissen über Hunter Bidens angebliche Geschäfte in China beteuert.

Luft war ein Berater von CEFC China Energy und erzählte den FBI-Staatsanwälten in Brüssel im Jahr 2019, dass CEFC Hunter Biden und seinem Onkel James Biden monatliche Zahlungen von 100.000 und 65.000 Dollar im Austausch für die Verwendung ihrer Namen zur Förderung chinesischer Geschäftsinteressen gegeben hatte, so die Zeitung.

Senator Ron Johnson sagte kürzlich gegenüber „Fox News“, dass Luft die Möglichkeit bekommen sollte, vor dem Kongress über den Hunter-Fall auszusagen.

„Er ist ein wichtiger Zeuge“, sagte Herr Johnson.

Ermittlungen gegen Familie Biden

Hunter Biden wird am 26. Juli vor Gericht erscheinen, um sich wegen Steuervergehen zu verantworten. Er will sich in zwei Fällen schuldig bekennen, in denen er es versäumt hat, in den Jahren 2017 und 2018 Steuern auf Einkünfte von mehr als 1,5 Millionen Dollar zu zahlen, und in denen er illegal eine Schusswaffe besaß.

Seit einiger Zeit laufen Ermittlungen der Republikaner im Repräsentantenhaus hinsichtlich der Finanzgeschäfte der Familie Biden. Anlass dafür war, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, James Comer, behauptet hatte, dass Hunter Biden mindestens 15 Millionen Dollar von ausländischen Staatsbürgern einkassiert hat.

Der Vorsitzende des Ausschusses „House Ways and Means Committee“, Jason Smith, erklärte sogar, dass Hunter Biden mehr als 17 Millionen Dollar aus Quellen in der Ukraine, Rumänien und China erhalten habe.

Whistleblower legte Vorzugsbehandlung von Hunter Biden offen

Anfang dieses Jahres enthüllte ein Whistleblower aus der Finanzbehörde IRS (Internal Revenue Service), dass der Sohn des Präsidenten Joe Biden vom Justizministerium und der Regierung bevorzugt behandelt würde.

Der US-Staatsanwalt für den Bezirk Delaware, David Weiss, und US-Justizminister (Generalstaatsanwalt) Merrick Garland wiesen die Behauptungen zurück.

Hunter Biden ist zudem in ein laufendes Gerichtsverfahren verwickelt, bei dem es um seinen Laptop geht, den er in einer Computerwerkstatt in Delaware zurückgelassen hat. Der Laptop enthält brisante Informationen über die China-Geschäfte der Biden-Familie, heikle Fotos und noch mehr.

John Paul Mac Isaac, der Computerreparateur, verklagte Hunter Biden letztes Jahr auf 1,5 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Verleumdung. Hunter Biden hatte behauptet, der Laptop sei gestohlen oder gehackt worden. Aus Mac Isaac Sicht impliziere Hunters Behauptung, er sei an einer russischen Desinformationskampagne beteiligt.

Hunter Biden beschuldigte Mac Isaac in einer Gegenklage, sich den Computer illegal beschafft und die Dateien weitergegeben zu haben, um ihn zu diffamieren oder Geld aus der Sache herauszuschlagen. Tatsächlich war Mac Isaac weder an der Bereitstellung der Dateien an die Zeitung noch an der Ausarbeitung der Geschichte beteiligt.

Mac Isaac reichte auch Klage gegen „CNN“, „Politico“, „The Daily Beast“ und den Abgeordneten Adam Schiff, Ex-Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, ein, weil sie das Narrativ teilten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “FBI Charges Think Tank Director, Who Claimed to Be Tipster in Hunter Biden Case, as Chinese Agent, Arms Trafficker“ (deutsche Bearbeitung nh)