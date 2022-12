Gan Jing World-Gründer James Qiu möchte mit seiner Plattform einen familienfreundlichen digitalen Treffpunkt zur Verfügung stellen. Als Zeitzeuge mehrerer gewalttätiger Kampagnen der kommunistischen Partei Chinas sieht er das Projekt als Inspiration und Gegenkraft zum chinesischen Überwachungsapparat.



Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Im Frühjahr 1989 war James Qiu einer von Tausenden Studenten, die täglich in der chinesischen Metropole Schanghai auf die Straße gingen. Wie alle anderen Kommilitonen hatte er die Hoffnung, dass ihr Protest China in ein freieres, dem Westen ebenbürtiges Land verwandeln könnte.

Ihre Träume wurden in jenem Juni zerstört, als die Panzer der Kommunistischen Partei Chinas anrückten. Damals hielten die Studenten friedliche Sitzstreiks auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ab, die grausam zerschlagen wurden. Schätzungen zufolge wurden dabei Tausende getötet. Etwa ein halbes Dutzend Studenten, die Qiu namentlich kannte, kehrten nie aus der Hauptstadt zurück.

Als das Regime eine systematische Kampagne zur Verfolgung von Demonstranten begann, erhielt Qiu eine polizeiliche Vorladung wegen seiner Rolle in der Bewegung.

James Qiu verließ China im Juli 1989

Dank eines Visums, das etwa zur gleichen Zeit bewilligt worden war, verließ Qiu im Juli desselben Jahres China, um in Kanada ein Studium der Computertechnik zu absolvieren. Dadurch wurde er vor einer massiven politischen Verfolgung bewahrt. Viele überzeugte Bürgerrechtler wurden als „Aufrührer“ bezeichnet, geächtet, entlassen oder inhaftiert.

In den folgenden Jahren begann Qiu seine Karriere im Silicon Valley, wo er in Technologieunternehmen wie Apple und Oracle arbeitete.

Obwohl Qiu China verlassen hat, sind seine Erinnerungen an das Jahr 1989 nie verblasst. In Nordamerika konnte er seinen Unmut über die Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas frei äußern. Während seines Studiums organisierte er einmal einen Studentenprotest in Ottawa, um Peking zu trotzen.

In Montreal begann Qiu 1998 dann mit der spirituellen Praktik Falun Gong, die er durch seine Mutter in China kennengelernt hatte. Zu dieser Zeit praktizierten bereits mehrere zehn Millionen Chinesen diese Übungsmethode.

Die Praktik, die meditative Übungen und eine Reihe von Glaubenssätzen wie Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht umfasst, hatte sich in China wie ein Lauffeuer verbreitet, nachdem die Anhänger von Verbesserungen ihrer Gesundheit und ihres Charakters berichtet hatten.

Die kommunistische Partei China betrachtet Falun Gong als Bedrohung

Doch ähnlich wie 1989 konnte das kommunistische Regime Chinas nicht dulden, dass ein großer Teil seiner Bevölkerung eine Glaubensrichtung vertrat, die der atheistischen marxistisch-leninistischen Ideologie der Partei widersprach. Da Peking die Popularität von Falun Gong als Bedrohung für die Autorität des Regimes betrachtete, leitete es 1999 eine groß angelegte Vernichtungsaktion ein, die das Leben von schätzungsweise 100 Millionen Anhängern zerstörte.

Aus der Entfernung konnte Qiu nur hilflos zusehen, wie die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) erneut eine Gruppe von Menschen ins Fadenkreuz nahm, nur weil sie einen Glauben vertraten, der vom Regime nicht gebilligt wurde.

Als früher Nutzer des Internets entging es Qiu im Jahr 1995 nicht, wie das Regime die Technologie für seine Propaganda und Unterdrückung einsetzte.

Chinas digitaler Überwachungsapparat

Die Internetzensur in China erreichte nach dem Beginn der Verfolgung von Falun Gong im Juli 1999 ein neues Ausmaß. Unter der „Großen Firewall“, Pekings riesigem Internet-Überwachungsapparat, der bereits 1996 errichtet wurde, bleibt Falun Gong neben dem Tiananmen-Massaker eines der Top-Themen für die Zensur.

Die meisten Informationsquellen sind für Internetnutzer auf dem Festland nicht zugänglich, es sei denn, sie verwenden eine spezielle Software, um die Blockade zu umgehen. In den Staatsmedien und auf den offiziellen Websites des chinesischen Regimes wird die spirituelle Praktik jedoch durchweg negativ dargestellt.

Im Westen beobachtete Qiu, dass Nachrichtensender und Websites Artikel vom chinesischen Festland einfach übernahmen und damit die Menschen in anderen Teilen der Welt „vergifteten“. Gleichzeitig finanzierte sich Peking seinen Weg ins Ausland, um abweichende Meinungen weiter zum Schweigen zu bringen. „Unsere Menschenrechte wurden von der KPCh außer Kraft gesetzt“, sagte Qiu. „Wir hatten keine Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen.“

Diese erstickende Atmosphäre gilt auch heute noch für die breite chinesische Bevölkerung. Als in den letzten Wochen in ganz China die „White Paper“-Bewegung gegen die unmenschliche Null-COVID-Politik des Regimes entstand, blieben die chinesischen Staatsmedien stumm. Gleichzeitig löschten die Zensoren rasch jegliche Erwähnung der Proteste in den sozialen Medien und im Internet.

Gan Jing World ist saubere Alternative zu anderen Plattformen

Die Notwendigkeit einer Gegenkraft angesichts der Unterdrückung sei die Inspiration für Gan Jing World gewesen. Die Plattform wurde Anfang des Jahres gegründet, um „die Informationen an der Quelle zu präsentieren“.

Im Chinesischen bedeutet „Gan Jing“ sauber, ein Konzept, dem Qiu und sein Team ihre ganze Aufmerksamkeit widmen.

In einem Zeitalter, in dem laut Qiu jede Mainstream-Plattform eine „versteckte Agenda“ verfolgt und versucht, die Menschen in ihren Bann zu ziehen, möchte der CEO mit Gan Jing World eine Alternative bieten: einen familienfreundlichen digitalen Treffpunkt für den Austausch von Wissen und Standpunkten, ohne dass man dabei Angst vor Zensur haben braucht.

Neben Politik und Wirtschaft konzentriert sich die Plattform – mit Inhalten auf Englisch und Chinesisch – auf die Bereitstellung von familienfreundlichem Material zu einer Reihe von Themen von Kunst über Lifestyle bis hin zu Übernatürlichem.

„Der Wert, den wir hier liefern, ist die Bereitstellung einer wirklich neutralen Plattform“, sagte er.

Ein „vollständiges Ökosystem“, das beeindruckt

Gan Jing World ist nach Qius Worten ein „vollständiges Ökosystem“, das von einer eigenen Cloud-Architektur unterstützt wird – eine Konstruktion, die einige seiner ehemaligen Kollegen bei Apple beeindruckt hat.

„James, ich bin wirklich beeindruckt davon, denn ich glaube, wenn man bei Apple ein ähnliches Betriebssystem schaffen will, ist das ein Projekt, das mindestens drei bis fünf Jahre dauert und an dem mehr als 100 Ingenieure arbeiten, aber ihr habt es einfach durchgezogen“, erinnert er sich an die Worte eines Freundes.

Auf der Plattform wird sichergestellt, dass sie keine unangemessenen Inhalte enthält, basierend auf den vier Konzepten „keine Gewalt, keine Pornografie, keine Kriminalität und keine Drogen oder schädlichen Inhalte“.

Qiu ist der Ansicht, dass sich Gan Jing World dadurch grundlegend von anderen großen bestehenden Tech-Plattformen wie Twitter und Facebook abhebt. Beide von ihnen standen wegen Zensur und Beeinflussung in der Kritik.

Gan Jing World konzentriere sich auf „Inhalte und das, was sie übermitteln“, unabhängig von der Rasse, dem politischen Standpunkt oder den Überzeugungen der Personen. Andere Plattformen konzentrieren sich dagegen auf die Ersteller der Inhalte und Themen.

Keine kommunistischen Inhalte

Es gibt noch eine weitere Art von Inhalten, die laut Qiu nicht auf der Plattform zu finden sein werden: jegliche Propaganda für den Kommunismus.

Der Kommunismus sei von Anfang an auf Gewalt aufgebaut gewesen, sagte er. Während die KPCh-Propaganda sich als ein Geschenk an das chinesische Volk anpreist, haben Qiu und viele andere erlebt, wie weit dies von der Realität entfernt ist.

„Ich werde mich nicht von ihr täuschen lassen, deshalb möchte ich sicherstellen, dass wir auf unserer Plattform niemals die Stimme der KPCh wiedergeben werden.“

Gan Jing World ist über das Internet oder als App für Android und iOS verfügbar.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Gan Jing World: Tech Platform Offers Clean Content Free of Communism“ (redaktionelle Bearbeitung il)