Großbritannien: Fünf Milliarden Pfund für Verteidigung

Rishi Sunak will aufgrund der „zunehmenden Unbeständigkeit in der Welt“ fünf Milliarden Pfund in seine Streitkräfte investieren.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat Investitionen in die Verteidigung in Höhe von fünf Milliarden Pfund (etwa 5,6 Milliarden Euro) angekündigt. „Da die Welt immer unbeständiger und der Wettbewerb zwischen den Staaten immer intensiver wird, muss das Vereinigte Königreich bereit sein, sich zu behaupten“, erklärte Sunak am Sonntag. „Indem wir langfristig in unsere Streitkräfte investieren, sind wir für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gerüstet.“

Zugleich verkündete Sunaks Büro in einer Erklärung eine Aktualisierung des Strategiepapiers der Regierung für die britische Außen- und Sicherheitspolitik. Die Überprüfung sei angestoßen worden, um auf geopolitische Bedrohungen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder Chinas „wirtschaftlicher Nötigung“ zu antworten.

Dabei ist die Geldspritze Teil dieser Strategie. Die Investition soll Sunaks Büro zufolge unter anderem dazu beitragen, die Munitionsbestände aufzufüllen. Im Januar hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace gewarnt, die britische Armee sei „ausgehöhlt und unterfinanziert“. (AFP/mf)