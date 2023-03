Bestrafen: Grüne Nationalrätin will Kampf gegen „Klima“-Abweichler

Eine der Gondeln der Titlis-Bergbahnen am Engelberg (Schweiz). Foto: iStock

Eine Schweizer Grünen-Politikerin will „Klimaleugnen“ unter Strafe stellen. Wohin würde so etwas führen, fragt sich Giuseppe Gracia. Am Ende stehe eine Bevölkerung, die dem Staat diene – und ein solcher Systemwechsel werde lediglich vom Westen gefordert.