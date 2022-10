Iran: Hacker erbeuten Informationen aus Atomkraftwerk

Iranische Hacker hatten am Wochenende geheime Informationen aus dem Atomkraftwerk Buschehr erbeutet. Sie fordern die Entlassung der iranischen Demonstranten, die in den letzten vier Wochen festgenommen wurden. Der Iran-Experte Meir Javedanfar sieht in dem Fall einen schweren Schlag für das aktuell „verletzliche“ Regime.

Zur Unterstützung der seit vier Wochen andauernden landesweiten Proteste im Iran gegen das dortige Mullah-Regime hat sich die Hackergruppe Black Reward am Samstag in das E-Mail-Netz des iranischen Atomkraftwerks Buschehr gehackt, wie Medien berichten.

Auf Telegram forderte die Gruppe, inhaftierte Demonstranten im Austausch für 50 Gigabyte erbeuteter Interna freizulassen. Einige Dokumente veröffentlichte die Gruppe bereits auf ihrem Telegram-Kanal. Darunter Verwaltungs- und Betriebspläne des AKWs, Pässe und Visa der dort arbeitenden iranischen und russischen Spezialisten sowie Verträge und Vereinbarungen zu atomaren Entwicklungsplänen mit in- und ausländischen Partnern.

Auf Twitter kursiert ein Video der Atomanlage von Innen, welche die Gruppe veröffentlicht hat.

#BREAKING The Iranian hacktivist group @black_reward which said last night it had hacked the email system of Iran’s Nuclear Power Production and Development company, is releasing videos and documents related to Iran’s nuclear program. pic.twitter.com/gacu0k9d5l

— Iran International English (@IranIntl_En) October 22, 2022