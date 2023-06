Historischer US-Bundesprozess: Trump plädiert auf nicht schuldig

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump trifft zum Parteitag der Republikaner Georgias am 10. Juni ein. In einer Rede warf er dort Joe Biden und dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit seiner Anklage Gesinnungsjustiz vor. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich am Dienstag vor einem US-Bundesgericht in Miami in 37 Anklagepunkten zu seinem Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten für nicht schuldig erklärt.



„Einer der traurigsten Tage in der Geschichte unseres Landes“, schrieb Trump am 13. Juni auf Truth Social, als er auf dem Weg zum Bundesgericht war. „Wir sind eine Nation im Niedergang!!!“

Trump und seine republikanischen Unterstützer haben die Anschuldigungen als politisch motiviert bezeichnet, während andere darin den Beweis sehen…