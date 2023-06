Hunter Biden bekennt sich schuldig zu Bundesanklagen – Republikaner: Justizministerium schont ihn

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden hat sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Regierung schuldig bekannt. Das teilte die Staatsanwaltschaft am 20. Juni mit.

Der 53-jährige Hunter Biden habe zugegeben, absichtlich keine Bundeseinkommensteuer gezahlt zu haben, teilte US-Staatsanwalt David Weiss in einem Schreiben an das US-Gericht in Delaware mit. Hunter Biden plane, sich in einer bevorstehenden Anhörung schuldig zu bekennen, gegen ein Gesetz verstoßen zu haben, das es verbietet, die Abgabe von Steuererklärungen un…