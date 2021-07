Israel: Impf-Wirksamkeit gegen Delta-Variante sinkt auf 64 Prozent

Wie wirkt sich die zunehmende Verbreitung der Delta-Variante in einem Land mit einer recht hohen Impfquote aus? Neueste Zahlen aus Israel belegen, dass die Wirksamkeit der Impfung in bestimmten Fällen drastisch sinkt.

Vor dem Hintergrund der Zunahme der Delta-Variante des KPC-Virus in Israel haben Forscher neue Beobachtungen bezüglich der Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech gemacht.

Die Wirksamkeit des mRNA-Impfstoffs gegen die Infektion und symptomatische Erkrankungen lag zwischen dem 2. Mai und dem 5. Juni noch bei 94,5 Prozent. Bis Anfang Juli fiel sie nun um 30 Prozentpunkte auf 64 Prozent. Das gab die israelische Regierung am Montagabend bekannt.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und schweren Erkrankungen fiel im gleichen Zeitraum leicht von 98,2 Prozent auf 93 Prozent.

„Diese Zahlen muss man noch etwas mit Vorsicht betrachten. Es ist methodisch schwierig in einem solchen Setting wie in Israel mit niedrigen Inzidenzen und lokalen Ausbrüchen die genaue Effektivität der Impfung zu bestimmen“, teilte der an der Charité Berlin tätige Impfstoffforscher Leif Erik Sander auf Anfrage der „DPA“ am Dienstag mit. Daten aus Großbritannien deuteten darauf hin, dass der Impfschutz kurz nach der zweiten Dosis nur geringfügig reduziert sei bei Delta – verglichen mit der bisher vorherrschenden Alpha-Variante.

Vermutlich mehr Infektionen bei Geimpften

Dass der Immunschutz mit der Zeit etwas nachlasse, sei allerdings auch denkbar, erklärte Sander. In Israel sei sehr früh geimpft worden. Dass vor allem der Schutz vor einer Weitergabe des Virus mit der Zeit nachlassen könnte, wird schon länger befürchtet. Er gilt als weniger langlebig als der Schutz des Geimpften selbst. „Man muss also die Zahlen weiter genau beobachten“, so Sander.

Grundsätzlich sei anzunehmen, dass es durch die Delta-Variante häufiger zu sogenannten Durchbruchsinfektionen – also Infektionen bei Geimpften – und auch zur Weitergabe des Virus durch Geimpfte kommen könne, bekräftigte Sander. Er hob jedoch hervor, dass sich sowohl in Israel als auch in Großbritannien zeige, dass die Impfung „sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützt“.

Ran Balicer, ein leitender Beamter eines Expertengremiums der israelischen Regierung, stützte diese Annahme Ende Juni mit Zahlen. Während des Ausbruchs der Delta-Variante im Land sei etwa die Hälfte der infizierten Erwachsenen vollständig mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft gewesen. Etwa 90 Prozent der neuen Infektionen würden durch die Delta-Variante verursacht.

Das Gesundheitsministerium empfiehlt seinen Bürgern, sich nach einem Kontakt mit positiv Getesteten selbst testen zu lassen. Das gelte auch für geimpfte Personen.

Ein Pfizer-Sprecher schrieb der Epoch Times per E-Mail, dass das Unternehmen „keine unveröffentlichten Daten kommentieren kann“. Der Sprecher zitierte andere Forschungen, die zeigten, dass Antikörper, die durch den COVID-19-Impfstoff ausgelöst werden, alle getesteten Varianten neutralisieren, einschließlich der Delta-Variante. – Verglichen mit der Alpha-Variante sei der Schutz bei Delta allerdings weniger ausgeprägt.

Israel: Anstieg der Fallzahlen auf einem niedrigen Niveau

Etwa 60 Prozent der israelischen Bevölkerung von etwa 9,1 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff erhalten. Die Zahl neuer Fälle fiel von mehr als 10.000 pro Tag im Januar auf eine einstellige Zahl im Juni.

Israel lockerte daraufhin fast alle sozialen Distanzierungsbeschränkungen sowie das Maskengebot. Letzteres wurde kürzlich teilweise wieder eingeführt.

Seitdem sind die täglichen Fälle allmählich angestiegen. Am 4. Juli wurden 344 Fälle verzeichnet. Die Zahl der ernsthaft Erkrankten stieg von 21 am 19. Juni auf 35 am 4. Juli, so das Ministerium.

Die Delta-Variante, die erstmals Ende letzten Jahres in Indien identifiziert wurde, ist im Vergleich zu früheren Stämmen hochgradig ansteckend, so Beamte aus mehreren Ländern. Anfang des Jahres breitete sich die Variante in Indien rasch aus. Mittlerweile ist sie in Dutzenden anderen Ländern aufgetaucht.

Forscher sagen, dass es noch zu früh sei, zu beurteilen, ob die Delta-Variante mehr oder weniger tödlich ist als andere Varianten. Offizielle Zahlen aus Großbritannien lassen eher Letzteres vermuten [Epoch Times berichtete].

(Mit Material von Reuters und dpa)

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Pfizer Jab Efficacy Against COVID-19 Infection Drops to 64 Percent: Israeli Health Ministry (deutsche Bearbeitung von mk)

