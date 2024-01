Israels Verteidigungsminister kündigt baldigen Einsatz an Grenze zum Libanon an

Zudem würden Reservisten nach und nach aus der Armee entlassen, „um sich auf künftige Einsätze vorzubereiten und bereit zu sein“, fügte Gallant hinzu. Hinsichtlich der Kämpfe gegen die Hamas im Gazastreifen sagte der Minister, der Krieg gegen die islamistische Palästinenserorganisation „wird Monate dauern“.

Vor knapp einer Woche hatte Gallant gesagt, Israel beobachte die Lage an der Grenze zum Libanon genau, wo die Hisbollah weiter provoziere. „Wir wollen keinen Krieg, aber wir sind bereit, uns jeder Situation zu stellen, die im Norden entstehen könnte.“

Derzeit gibt es an der israelisch-libanesischen Grenze täglich Gefechte zwischen der israelischen Armee und der im Libanon ansässigen Schiitenmiliz Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird und mit der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verbündet ist. Auch die Hamas ist im Libanon aktiv und beschießt von dort aus den Norden Israels mit Raketen.

Die Hisbollah bekannte sich am Montag zu zehn Angriffen auf israelische Armeestellungen in Grenznähe, bei denen Raketen aus iranischer Produktion vom Typ Falak-1 eingesetzt worden seien.

Mitte Januar hatte bereits Israels Armeechef Herzi Halevi vor einer wachsenden Kriegsgefahr im Norden des Landes an der Grenze zum Libanon gewarnt. „Ich weiß nicht, wann der Krieg im Norden stattfinden wird“, sagte Halevi während eines Besuchs im Norden Israels. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Monaten passiert, viel größer ist als in der Vergangenheit.“

Die Auseinandersetzungen an der israelisch-libanesischen Grenze haben sich seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober massiv verstärkt. Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP stieg die Zahl der Getöteten durch israelischen Beschuss im Südlibanon seit dem 7. Oktober auf mehr als 200, die meisten von ihnen Hisbollah-Angehörige. In Israel meldeten die Behörden den Tod von neun Soldaten und sechs Zivilisten durch Angriffe aus dem Libanon.

Hamas-Mitglieder waren am 7. Oktober aus dem Gazastreifen nach Israel vorgedrungen und hatten dort Massaker und Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israel erklärte daraufhin der Hamas den Krieg und startete einen massiven Militäreinsatz im Gazastreifen. (afp)