Kanadische Lehrerin kritisiert Pro-Transgender-Bücher und wird suspendiert

Eine Lehrerin einer kanadischen Schule im Bundesstaat Ontario zog vor Gericht, nachdem sie wegen einer Kritik an pro-Transgender-Büchern in der Schulbücherei vom Unterricht suspendiert und „verleumdet“ worden war. Die Schulbehörde forderte das Gericht auf, die Klage abzuweisen. Das lehnte der Richter jedoch ab.

Der Menschenrechtskodex verbiete keine öffentliche Diskussion über Transgender-Themen, auch nicht im Zusammenhang mit Minderjährigen. „Er verbietet keine öffentliche Diskussion über irgendetwas“, so der Richter weiter.

Der Fall ist jetzt fast zwei Jahre her. Für eine Schulratssitzung Anfang 2022 hatte Carolyn Burjoski einen Vortrag vorbereitet. Es ging um Bücher für Grundschulkinder, die ihrer Ansicht nach Geschlechtsumwandlungen mit Pubertätsblockern und Hormontherapie als „cool“ verherrlichten.

Das Kuratorium stoppte die Lehrerin noch während ihrer Rede und wies darauf hin, dass sie damit gegen Ontarios Menschenrechtskodex verstoße. Was dann folgte, war ein Disziplinarverfahren und die Suspension vom Unterricht.

Die Personalabteilung teilte der Lehrerin mit, dass sie bis zu einer formellen Untersuchung nicht unterrichten dürfe. Die Personalabteilung verbot ihr zudem, mit Kollegen und Schülern in Kontakt zu treten. Burjoski sagte, der Vorfall habe ihr psychisch schwer zugesetzt, sodass sie vorzeitig in Pension ging.

Burjoski hat ihre Geschichte auf der Website cancelledteacher.com veröffentlicht und darin sehr detailliert beschrieben, was damals genau vorgefallen war. Zur Zeit des Vorfalls war die Lehrerin bereits seit 20 Jahren in Ontario tätig.

Auf der Schulratssitzung habe Burjoski Auszüge aus dem Buch „Rick“ von Alex Gino vorgelesen und die Altersangemessenheit der sexuellen Inhalte kritisiert. In dem Buch stellt ein Junge seine sexuelle Identität infrage, weil er nicht an nackte Mädchen denkt. Später identifiziert er sich als asexuell und tritt einem Regenbogenclub der Schule bei.

„Während ich dieses Buch las, dachte ich: ‚Vielleicht hat Rick noch keine sexuellen Gefühle, weil er ein Kind ist‘“, so Burjoski.

Der Vorstand habe dann „sehr schnell“ das Video der Sitzung entfernt, damit die Öffentlichkeit ihre Aussagen nicht nachprüfen könne, so Burjoski.

My response to the events that transpired this week regarding my presentation to the school board. You can read more about the story here: https://t.co/VdLwhejXGZ#WRDSB #wrdsbmtg pic.twitter.com/Y5cX3684zX

— Carolyn Burjoski (@carolynburjoski) January 21, 2022