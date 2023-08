Kiew: Zweites Schiff hat Hafen in Odessa verlassen

Der Frachter „Primus“ legte am heutigen Sonntag aus dem Hafen in Odessa ab. Es ist das zweite Schiff, das nach dem Scheitern des Getreideabkommens mit Russland ablegt.

Knapp sechs Wochen nach dem Scheitern des Getreideabkommens mit Russland ist nach Angaben Kiews ein zweites Frachtschiff aus dem Hafen in Odessa im Süden der Ukraine ausgelaufen. Der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter „Primus“, der im Besitz einer Reederei aus Singapur sei, nutze einen für zivile Schiffe eingerichteten temporären Korridor im Schwarzen Meer, teilte die Regierung in Kiew am Sonntag mit.

Am 16. August hatte das Containerschiff „Joseph Schulte“ als erster Frachter seit dem Ende des Getreideabkommens in Odessa abgelegt. Einen Tag später erreichte das Schiff, das seit Kriegsbeginn im Hafen der Schwarzmeerstadt gelegen hatte, dann Istanbul.

Moskau war Mitte Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Die Ukraine öffnete Anfang August dann von mehreren Schwarzmeerhäfen aus Seewege für Handelsschiffe – ungeachtet der russischen Ankündigung, nach dem Auslaufen des Getreideabkommens jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel Ukraine im Schwarzen Meer ins Visier zu nehmen. (AFP/mf)