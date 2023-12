Ausland Ausstieg aus „fossilen“ nicht vereinbart

Klimakonferenz in Dubai beschließt „Übergang“ weg von fossilen Energien

Die UN-Klimakonferenz ruft die Staaten in ihrem Abschlussdokument unter anderem zu einer „Abkehr von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen“ auf. Ein klarer Ausstieg ist in dem Dokument nicht enthalten.