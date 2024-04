Kompliziertes Aufräumen: Erstes Stück von eingestürzter Brücke in Baltimore beseitigt

Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Baltimore hat die Phase der Aufräumarbeiten in der Hafenstadt an der Ostküste der USA begonnen. Mehrere Kräne trafen am Donnerstag am Unglücksort ein.

Der Gouverneur des Bundesstaats Maryland, Wes Moore, kündigte an, das Pionierkorps der US-Armee verlege „den größten Kran an der Ostküste nach Baltimore, um uns zu helfen“.

Shannon Gilreath von der Küstenwache erläuterte die bevorstehenden Arbeiten: „Bevor wir mit dem Heben beginnen können, müssen wir […] herausfinden, wie wir die Brücke in die richtigen Stücke schneiden können, damit wir sie mit dem Kran bergen können.“

Erstes Brückenteil gehoben

Arbeiter beseitigten nun ein erstes, 200 Tonnen schweres Stück der eingestürzten Francis-Scott-Key-Brücke, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Das erste Brückenteil sei vergangene Nacht gehoben worden, „nachdem das Herausschneiden des oberen Teils eines der nördlichen Abschnitte abgeschlossen wurde“, erklärte Kimberly Reaves, Sprecherin der Küstenwache.

Die Abrissmannschaften nutzten Schneidbrenner, um die Brückenteile zu durchtrennen. Die abgetrennten Teile sollen auf ein Floß geladen und dann an Land gebracht werden.

Marylands Gouverneur Wes Moore sagte, dass „trotz der unglaublich komplizierten Situation erste Fortschritte zu verzeichnen sind“. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen und unter Wasser liegender Trümmer könnten Taucher bei der Arbeit nicht helfen.

Die Aufräumarbeiten würden Monate dauern, kündigte Moore an. „Wir haben einen sehr langen Weg vor uns.“ Er verbildlichte:

Ein Schiff, das fast so groß ist wie der Eiffelturm, steckt im Kanal fest und die Key Bridge liegt darauf.“

Moore hatte am Samstag angekündigt, die Arbeiter würden einen temporär gesperrten Kanal öffnen. Dadurch könnten mehr Schlepper, Lastkähne und andere Boote in das Gebiet gelangen, um die Aufräumarbeiten zu beschleunigen.

„Das ist der erste von vielen, vielen, vielen Schritten nach vorn“, sagte der Verkehrsminister von Maryland, Paul Wiedefeld, am Samstag.

Sicht unter Wasser oft nur ein bis zwei Meter

Die Francis-Scott-Key-Brücke über dem Fluss Patapsco war am frühen Dienstagmorgen eingestürzt, nachdem ein Containerschiff einen Brückenpfeiler gerammt hatte. Die Behörden gehen davon aus, dass sechs Bauarbeiter ums Leben kamen, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke befanden. Die Leichen zweier Bauarbeiter konnten am Mittwoch geborgen werden, die Suche nach den übrigen vier wurde zunächst eingestellt.

„Das Wasser ist so dunkel und die Trümmer liegen so dicht aneinander, dass unsere Taucher in den meisten Fällen nicht mehr als einen oder zwei Meter weit sehen können“, erklärte Gouverneur Moore.

Bei dem Unglück brach praktisch die gesamte Stahlkonstruktion innerhalb weniger Sekunden in sich zusammen. Der Hafen von Baltimore, einer der größten Frachthäfen der USA, bleibt vorerst geschlossen. Die Wiedereröffnung sei „unsere Priorität Nummer eins“, sagte Küstenwachen-Offizier Gilreath.

Jahrelange Auswirkungen befürchtet

Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern unterdessen an. Die Nationale Behörde für Transportsicherheit (NTSB) veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen von Ermittlern, die an Bord des Unglücksschiffs „Dali“ gegangen waren. Beamte der NTSB und der Küstenwache machten Fotografien und untersuchten Trümmerteile an Deck.

Der Schiffsverkehr kam durch den Einsturz zum Erliegen – mit Auswirkungen auf Tausende Arbeiter und Menschen, die die Brücke normalerweise benutzen. Die Behörden haben der Beseitigung der Stahlreste der Brücke und der Befreiung des Unglücksschiffs „Dali“ oberste Priorität eingeräumt.

Sie befürchten, dass der Einsturz der Brücke über Jahre erhebliche Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft haben könnte. Moore sagte dem US-Nachrichtensender MSNBC, seine Priorität sei die Bergung der Leichen noch vor der Wiedereröffnung des Kanals. (afp/red)