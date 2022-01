Lawrow: Russland strebt „respektvolle“ Beziehungen zu den USA an

Russland strebt nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow ungeachtet der Spannungen im Ukraine-Konflikt respektvolle Beziehungen zu den USA an.

„Wir wollen gute, gleichberechtigte und von gegenseitigem Respekt geprägte Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, wie zu jedem Land der Welt“, sagte Lawrow am Sonntag im russischen Fernsehen. Zugleich betonte er, dass „Russland nicht in einer Situation bleiben will, in der unsere Sicherheit täglich verletzt wird“.

Lawrow beklagte, dass die Verteidigungslinie der Nato sich kontinuierlich nach Osten bewege und der Ukraine inzwischen „sehr nahe“ gekommen sei. Ein Nato-Beitritt der Ukraine würde die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland ernsthaft beeinträchtigen, sagte der russische Außenminister.

Moskau werde daher weiterhin versuchen, nicht nur politische Zusicherungen, sondern auch „rechtlich verbindliche Garantien zu erhalten“, um die „legitimen Interessen“ Russlands zu schützen.

Die USA und ihre Verbündeten werfen Russland vor, zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen zu haben. Den Westen treibt deshalb die Sorge um, dass Russland nach der Annexion der Krim 2014 einen Einmarsch in das Nachbarland vorbereitet.

Der Kreml bestreitet Angriffspläne, führt aber gleichzeitig ins Feld, sich von der Ukraine und der Nato bedroht zu fühlen. Von der Nato fordert Präsident Wladimir Putin daher schriftliche Zusagen etwa zum Verzicht auf eine weitere Osterweiterung. Die USA und ihre westlichen Verbündeten weisen dies zurück. (afp/red)