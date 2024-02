Lech Wałęsas Appell an die USA: „Helft Russland, friedlich zu sein“

„Die Welt ist schön“, sagte Lech Wałęsa. „Auch Russland ist schön, aber nur, wenn es friedlich ist.“ Die Vereinigten Staaten müssten die internationale Ordnung anführen, um Russland zu reformieren und wieder in die Weltgemeinschaft zu integrieren, so der ehemalige polnische Präsident.

Wenn die Vereinigten Staaten jetzt nicht die Führung übernähmen, könnte die internationale Ordnung, die sie mit aufgebaut hätten, zusammenbrechen, sagte Lech Wałęsa am 8. Februar bei einer Rede in der amerikanischen Denkfabrik (Think-Tank) Center for Strategic and International Studies in Washington D.C..

„Viele Zivilisationen der Vergangenheit sind zerfallen, weil sie irgendwann vergessen haben, was Führung bedeutet, und wir gehen in dieselbe Richtung“, sagte Wałęsa.

„Aber das Schicksal hat Amerika die Führungsrolle in diesem Wandel zugedacht, und die USA können sich jetzt nicht zurückziehen.“

Wałęsa sagte, die Vereinigten Staaten müssten das Streben der Ukraine nach einer demokratischen Regierung unterstützen, aber ein dauerhafter Frieden sei nur möglich, wenn sie die Menschen in Russland dazu bringen könnten, ihre eigene Regierung zu reformieren.

„Lasst uns diesen Kreislauf beenden“, sagte Wałęsa. „Die Welt ist schön. Auch Russland ist schön, aber nur, wenn es friedlich ist“.

„Helft Russland, friedlich zu sein. Aber nicht mit Panzern. Überzeugt sie. Lasst sie begreifen, was getan werden muss.“

Die USA müssen das Erbe des Kommunismus “abreißen“

Wałęsa war der erste polnische Präsident, der in einer freien Abstimmung gewählt wurde, nachdem er die friedliche Gewerkschaft Solidarność angeführt hatte, um die kommunistische Herrschaft in Polen am Ende des Kalten Krieges zu beenden.

Mit Blick auf die kommunistischen Mächte des 20. Jahrhunderts sagte er, dass er versucht habe, „das alte System der Welt zu zerstören“, dass aber die „Strukturen“ des Kommunismus in Russland unter der Führung Wladimir Putins sowie in China und anderswo fortbestünden.

„Nun, wir haben es nicht ganz zerstört, denn Russland und China sind übrig geblieben“, sagte Wałęsa.

„Aber der Abriss diente dazu, etwas Neues aufzubauen.“

In diesem Zusammenhang sagte Wałęsa, dass die russische Aggression in den vergangenen zwei Jahrzehnten zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass das russische Volk nie die Möglichkeit gehabt habe, sein Regierungssystem wirklich zu reformieren und sich von der Tyrannei zu befreien.

„In der Theorie mag der Kommunismus besser erscheinen. Deshalb sind viele Menschen im Westen dumm genug, an den Kommunismus zu glauben.“

„Er sieht nur gut aus. Was die Leute nicht wissen, ist, dass er nicht durchführbar ist. Deshalb sage ich: lehnt ihn ab“.

Die von den USA angeführten Bemühungen, Russlands „sowjetische“ Aggression zu bekämpfen, würden scheitern, wenn sie sich nicht darauf konzentrierten, dem russischen Volk friedlich zu helfen, seine eigene Regierung zu reformieren und eine bessere Lebensweise zu erreichen.

„Wenn wir den Sowjets nicht helfen, ihr eigenes System zu ändern, werden sie uns weiterhin auf die Füße treten“, sagte Wałęsa.

„Wenn ihr das nicht tut und auf den Revolutionär hört, wird Russland kommen und euch holen.“

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sollten daher handeln, um Ordnung zu schaffen und dem Kommunismus und den von ihm geschaffenen politischen Strukturen, die in China und Russland fortbestehen, ein endgültiges Ende zu setzen, sagte er.

„Wir haben sowohl Russland als auch China in unserer Hand. Wir können sie in unsere Faust nehmen. […] Wenn die USA diese Chance nicht nutzen, werden uns unsere Enkelkinder das nie verzeihen.“

Propaganda wichtiger als Panzer

Trotz der harten Rhetorik betonte Wałęsa, dass ein dauerhafter Frieden mit Russland niemals möglich sei, wenn sich die Vereinigten Staaten nur auf einen militärischen Sieg konzentrierten.

Stattdessen schlug er den Verbündeten und Partnern der Ukraine vor, mit Propaganda zu kämpfen, die auf die russische Bevölkerung abzielt, um sie darüber zu informieren, was in der Ukraine und in ihrem eigenen Land geschieht. Diese Informationen seien über die staatlich zensierten Medien in Russland immer schwieriger zu erhalten.

Solche Aufgaben könnten so einfach sein wie Massenbriefkampagnen, sagte Wałęsa. Mitglieder der internationalen Gemeinschaft würden an die Nachbarn der Hunderttausenden von Russen schreiben, die im Kampf in der Ukraine getötet oder verletzt wurden, und sie fragen, wofür sie gestorben sind.

Wenn man sich darauf konzentriere, die Wahrheit über die russischen Opferzahlen zu sagen, die Korruption des Putin-Regimes aufzuzeigen und das russische Volk zu ermutigen, sich der internationalen Gemeinschaft wieder anzuschließen, könne ein dauerhafter Frieden noch möglich sein, sagte er.

Militärische Unterstützung sei weiterhin notwendig, um sicherzustellen, dass die Ukraine nicht erobert und entmilitarisiert werde, fügte er hinzu. Aber die Vereinigten Staaten sollten sich in erster Linie darauf konzentrieren, den Russen auf friedliche Weise zu helfen, ihre eigene Regierung zu überwinden und zu reformieren.

„Natürlich muss die militärische Hilfe fortgesetzt werden, weil sie sich gegenseitig erschießen“, sagte Wałęsa.

„Aber achten Sie mehr auf starke Propagandalösungen. Benutzen Sie friedliche Mittel.“

In diesem Sinne warnte Wałęsa auch vor den Kriegsfanatikern in den USA und anderswo, die in militärischen Operationen den einzigen Weg zum Sieg sehen. Oder schlimmer noch, die versuchten, einen solchen Konflikt für ihre eigenen Zwecke auszunutzen.

„Ich mache mir Sorgen, dass es Leute gibt, die dieses Problem nur mit militärischen Mitteln lösen wollen. Sie wollen mit Militärausgaben Geld verdienen, was Russland für weitere 20 oder 30 Jahre schwächen würde, und dann würden sie mit dem Wiederaufbau Geld verdienen.“

„Es muss nicht sein, dass die USA mit ihren Dollars für alle anderen in der Welt zahlen. Man muss Lösungen für Themen vorbereiten, die jetzt wichtig sind, sonst zerstören wir die Zivilisation, in der wir jetzt leben.“

Eine neue Epoche schaffen

Insgesamt zeigte sich Wałęsa besorgt darüber, dass der lange Schatten des Kommunismus, den er durch seine harte Arbeit in Polen beseitigt habe, weiterhin seine Schatten auf die Welt werfe.

Vor diesem Hintergrund erzählte er eine persönliche Anekdote über ein unerfülltes Ziel, das er als Polens erster postkommunistischer Präsident hatte.

Er erzählte, dass er sich während seiner Amtszeit dafür einsetzen wollte, dass Polen, die Ukraine und Belarus gemeinsam der NATO und der EU beitreten, um ihren Platz in der demokratischen und regelbasierten Ordnung zu festigen.

Dann verlor er seine Wiederwahlkampagne. Polen trat tatsächlich der NATO und der EU bei, aber Belarus ließ zu, dass seine Regierung allmählich von Moskau dominiert wurde, während die Ukraine auf der Strecke blieb und nie die volle Demokratie und Transparenz erreichte, die der Rest des Westens genießt.

„Polen floh in die NATO und die Europäische Union. Die Ukraine blieb zurück“, sagte er.

„Ich glaube, wenn Polen es nicht geschafft hätte, der NATO und der Europäischen Union beizutreten, wäre es heute im Krieg mit Russland? Die Ukraine hat unseren Platz eingenommen.“

Wałęsa sagte, dass die Ära des Kommunismus und des Totalitarismus zwar zu Ende gehe, die Nationen der Welt es aber bisher versäumt hätten, eine visionäre Führung für eine bessere Zukunft zu übernehmen, sodass sich die internationale Ordnung in einem Schwebezustand befinde, gefangen zwischen den Epochen und unfähig vorwärtszugehen.

„Wir können eine wunderbare Welt haben“, sagte er, vorausgesetzt, die totalitären Staaten würden reformiert und ihre Völker könnten den gleichen Entwicklungsstand wie der Westen erreichen.

Eine solche Ära des Friedens könne nur dann wirklich beginnen, wenn man dem russischen Volk helfe, mit einer freien und demokratischen Regierung voll in die internationale Ordnung eingebunden zu werden.

Jetzt, da sich ein Großteil der Welt gegen Putin wende, sei die Chance da, diese Zukunft zu sichern.

„Eine Epoche ist geendet, aber eine neue hat noch nicht begonnen“, sagte Wałęsa. „Es wird nie eine bessere Chance geben. Verpassen Sie diese Chance nicht.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Former Polish President Who Overthrew Communism Urges US to ‘Help Russia Be Peaceful’“ (deutsche Bearbeitung jw)