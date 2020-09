Lettland warnt vor Eingreifen Moskaus in Weißrussland

Nach den Demonstrationen in Berlin sollen die Pläne zur Errichtung eines Grabens und eines Sicherheitszaunes am Reichstag schneller umgesetzt werden. AfD-Politiker Stephan Brandner lehnt derartige Pläne vollständig ab. Bundestags-Vizepräsident Kubicki (FDP) betont hingegen: "Dieses Bauvorhaben müsse nun schnellstmöglich in die Tat umgesetzt werden". Mehr»