Afrika nach Staatsstreichen: Militärregierungen schmieden Verteidigungsbündnis

Anhänger des Nationalen Rates für den Schutz des Vaterlandes (CNSP) in Niger schwenken eine Fahne mit dem Logo der privaten Militärfirma Wagner – am 16. September 2023 in Niamey vor dem nigrischen und französischen Luftwaffenstützpunkt. Sie protestieren, um den Abzug der französischen Armee aus Niger zu fordern. Foto: -/AFP via Getty Images