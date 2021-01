Mann zündet sich vor Regierungsgebäude in Minsk selbst an

Ein Mann hat sich im Zentrum der belarussischen Hauptstadt Minsk offenbar selbst angezündet und dabei schwerste Verbrennungen erlitten. Der 35-Jährige habe sich am Freitag auf dem Unabhängigkeitsplatz mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen und angezündet, teilten die Ermittler mit. Passanten hätten daraufhin die Polizei alarmiert.

Dem Gesundheitsministerium zufolge erlitt der Mann Verbrennungen an mehr als 50 Prozent seiner Körperoberfläche. Nach Angaben des Innenministeriums leitete die Polizei Ermittlungen zu dem Vorfall ein.

Der Unabhängigkeitsplatz in Minsk ist ein zentraler Schauplatz der Proteste gegen die belarussische Regierung. Die Präsidentschaftswahl im August hatte in der Ex-Sowjet-Republik Massendemonstrationen ausgelöst. Die Opposition wirft dem seit 1994 autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko massiven Wahlbetrug vor und erkennt seinen Sieg gegen die inzwischen im Exil lebende Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja nicht an. Die EU verhängte wegen des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten Sanktionen gegen Lukaschenko und seine Vertrauten.

#Belarus Day 161. People are on the streets despite cold – it’s -22°C. Rallies took place in #Minsk and all over the country. Incredible unity and strength. Meanwhile, human rights defenders recognised 3 more people as political prisoners – there are not 185 of them in Belarus pic.twitter.com/E4wEuja1wo

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 16, 2021