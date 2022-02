Massiver Polizeieinsatz in Kanadas Hauptstadt gegen Freedom-Trucker

Massiver Polizeieinsatz in Ottawa gegen Corona-Demonstranten. Foto: ED JONES/AFP via Getty Images

Die kanadischen Behörden gehen mit einem massiven Polizeiaufgebot gegen die seit Wochen anhaltenden Corona-Proteste im Stadtzentrum der Hauptstadt Ottawa vor. Hunderte schwer bewaffnete Beamte begannen am Freitagmorgen mit der Räumung blockierter Straßen und Plätze. Sie schleppten Fahrzeuge ab und nahmen Demonstranten fest, wie AFP-Reporter berichteten.

In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie schwer bewaffnete Polizisten gegen die Demonstranten vorgehen.

Police in Ottawa are arresting Freedom Convoy protesters right now. pic.twitter.com/u4PO5NNK5G — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 18, 2022

„Sie müssen gehen“, erklärte die Polizei von Ottawa an die Demonstranten gerichtet auf Twitter. Die Behörden drohten mit „schweren Strafen“. Die Polizei warnt Medienvertreter, sich von den Polizeieinsätzen fernzuhalten. Es sei zum „Wohle Ihrer Sicherheit“. Die Zwangsräumungen könnten sich über Tage hinziehen. Im Laufe des Tages werde es eine Pressekonferenz der Polizei geben, um über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.

Der „Freedom Convoy“ der Lkw-Fahrer begann am 9. Januar im weiten Westen Kanadas. Trucker protestieren mit ihren Mitteln gegen die neue Regel, die ihnen eine Impfung vorschreibt, wenn sie die Grenze zu den USA überqueren wollen. Die Fahrt in die kanadische Hauptstadt Ottawa inspirierte Menschen in der ganzen Welt. Die Fahrer wollen in Ottawa bleiben, bis die COVID-19-Vorschriften aufgehoben sind.

Notstandsbefugnis angewendet

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte sich am Montag auf Notstandsbefugnisse berufen, um stärker gegen die Proteste vorgehen zu können. Dies sieht der Moderator des US-Senders „FoxNews“ Tucker Carlson kritisch. Er beschuldigte Trudeau gegen friedliche Demonstranten zu Unrecht das Kriegsrecht ausgerufen zu haben. Jeder, der sich auf dem Demo-Gelände in Ottawa befinde, könne unter diesem Notstandsgesetz nun wahllos verhaftet werden, sagte Tucker.

Am Mittwoch hatte die Polizei den Protestierenden ein Ultimatum gestellt und mit Festnahmen gedroht, falls sie nicht das Stadtzentrum räumten. Am Donnerstag wurde die Polizeipräsenz im Parlamentsviertel deutlich erhöht. In der Nacht zum Freitag wurden zwei Organisatoren der Proteste in Ottawa festgenommen. (afp/dl)