Mehr als 600 Migranten vor Senegal binnen drei Tagen gestoppt

Migranten in einem Holzboot südlich der italienischen Insel Lampedusa auf dem Mittelmeer. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Die Marine des Senegal hat binnen drei Tagen mehr als 600 Migranten gestoppt, die über das Meer nach Europa gelangen wollten. Zwei Boote mit 262 Insassen seien am Samstag aufgebracht worden, meldete die Marine am Sonntag in Online-Netzwerken.

Zuvor waren am Donnerstag und Freitag bereits Boote mit 71 beziehungsweise 272 Menschen gestoppt worden. Somit beläuft sich die Gesamtzahl der an der Überfahrt gehinderten Migranten auf 605.

Senegal stoppt derzeit mehr und mehr Migranten. Viele der Flüchtlinge sind aus dem Senegal, aber auch aus anderen Ländern. Viele versuchen, zu den spanischen Kanarischen Inseln zu gelangen. Seit Anfang des Jahres kamen nach UN-Angaben 140 Migranten ums Leben oder gelten als vermisst. (afp)